Canoista 14enne si ribalta e rimane incastrato sott’acqua: gravissime le sue condizioni

Chiavari. Si stava allenando insieme al suo istruttore ed altri due compagni, quando la sua canoa si è ribaltata e lui è rimasto a lungo sott’acqua. A rimanere coinvolto nell’incidente, avvenuto ieri lungo il fiume Entella, tra Chiavari e Lavagna, un 14enne, le sue condizioni sono critiche.

Il giovane, insieme al resto del gruppo, voleva risalire l’Entella fino a San Salvatore. Ma all’altezza del ponte Maddalena è rimasto incagliato in un tronco, uno dei detriti che il fiume in piena nei giorni scorsi ha trascinato verso la foce. La sua canoa, dopo l’impatto, si è rovesciata impedendogli di uscirne.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, la polizia di stato e la polizia locale di Chiavari. Le operazioni di soccorso sono durate circa due ore.

In prima battuta è stato tagliato parte dell’albero. Nel frattempo sono giunti i sommozzatori da Genova con l‘elicottero e da Spezia quelli in gommone che sono riusciti ad estrarre uno dei ragazzi che si trovava in stato ipotermico. Il secondo, con le gambe incastrate nella canoa ormai piegata dalla pressione dell’acqua, è stato faticosamente imbragato ed estratto ormai privo di conoscenza. Portato sulla strada è stato stabilizzato dal personale medico, intubato e trasportato, sempre in elicottero, al pronto soccorso in codice rosso al Gaslini.

Anche l’istruttore è stato portato in ospedale: aveva cercato di soccorrere il 14enne ed è rimasto per circa un’ora nell’acqua gelida sotto una forte corrente che ha reso difficoltosi anche i soccorsi.

A dare l’allarme sono stati gli altri due ragazzini che facevano parte del gruppo che si stava allenando lungo il torrente.

Ora il 14enne è ricoverato al Gaslini nel reparto di rianimazione, secondo quanto si apprende potrebbe essere in pericolo di vita.