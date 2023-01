Camion si ribalta vicino alla ferrovia: traffico interrotto e lunghi ritardi dei treni

Liguria. Sospensione temporanea del transito dei treni a Tortona, dove un camion si è ribaltato in uno dei sottopassaggi che incorniciano la ferrovia.

Sul posto sono intervenuti il nucleo Nbcr dei vigili del fuoco e le forze dell’ordine che hanno stabilito di interdire il transito dei treni fino alla completa messa in sicurezza che potrebbe durare ancora diverse ore. A preoccupare il fatto che il mezzo sia alimentato a Gpl, per questo, onde evitare esplosioni, si è presa la decisione di chiudere il tratto.

Per i treni coinvolti si registrano ritardi anche superiori alle due ore: 130 minuti per il Frecciarossa Venezia Santa Lucia-Genova Brignole, oltre due ore per l’Eurocity Genova Principe-Zurigo, un’ora e mezza per gli Intercity Ventimiglia-Milano Centrale.

Trenitalia ha riprogrammato il servizio. Il treno Intercity 680 La Spezia Centrale (16:38) – Milano Centrale (20:00) oggi termina la corsa a Genova Piazza Principe. I passeggeri possono proseguire il viaggio con il treno Eurocity 326 Genova Piazza Principe (18:09) – Chiasso – Zürich Hauptbahnhof (23:27) fino a Milano Rogoredo dove trovano ulteriore proseguimento con i primi treni utili a cura del personale di Assistenza clienti di Trenitalia.

I treni regionali possono subire limitazioni di percorso.