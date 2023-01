Calcio: Vado, ennesimo pareggio in trasferta. Questa volta reti bianche col PDHAE (0-0)

Pont Donnaz-Vado 0-0

Valle d’Aosta. Anticipo della ventiduesima giornata del campionato interregionale calcistico di Serie D, girone “A”.

Il Vado lontano dallo stadio “Chittolina” non sa davvero più vincere né perdere. Col risultato odierno (0 a 0) in casa dei valdostani del Pont Donnaz Hone Arnand Evancon (Pdhae), i rossoblu collezionano e infatti il settimo pareggio consecutivo in trasferta.

Contrariamente a quanto acceduto in altre circostanze, è stato il Vado questa volta a lasciare maggiormente le redini del gioco agli avversari locali, agendo per lo più di rimessa.

Ne è uscita una sfida combattuta nella quale si possono annottare sul taccuino due grosse occasioni per parte.

Un ruolino di marcia quello del club del presidente Franco Tarabotto che se da un parte vede un squadra quasi mai sconfitta (1 k.o. in trasferta su undici uscite), muove la classifica al singhiozzo.

Il Vado, in attesa delle sfide di domani, rimane difatti quarto in graduatoria con 36 punti all’attivo.

Mercoledì la squadra allenata da mister Didu ospiterà nel turno infrasettimanale i lombardi della Castellanzese. Unica compagine, all’andata, capace di battere vadesi (4-2) lontano dalla Liguria.