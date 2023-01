Calcio: il Vado vince al 90° contro il Chisola (2-1)

Vado-Chisola 2-1 (56′ Di Renzo, D’Iglio 90’+1 – 71′ Rizq)

Secondo tempo:

90’+7 Fischio finale: Vado-Chisola 2-1.

90’+1 GOL VADO! Punizione dal vertice destro dell’area. Questa volta D’Iglio (benché da posizione meno favorevole a un destro) batte anche la sfortuna e tira fuori il coniglio dal cilindro. La palla si infila imparabilmente nel sette. 2-1.

90′ Sei minuti di recupero.

81′ Vado vicinissimo al nuovo vantaggio. Ripartenza fulminea in campo aperto. Capra calcia rasoterra solo davanti al portiere a botta sicura. Un difensore piemontese, in ripiegamento da ultimo uomo, recupera incredibilmente e provvidenzialmente salvando nei pressi della linea un gol ormai fatto.

71′ GOL CHISOLA! Al primo tiro effettivo nello specchio gli ospiti pareggiano. Azione sviluppata da una rimessa laterale sulla fascia destra.

Palla ribattuta e rimessa al centro.

Rizq, completamente solo, irrompe di testa a centro area e gonfia la rete. Difesa vadese colpevolmente statica. 1-1.

Il portiere ospite Montiglio viene sostituito. Possibile contusione sul palo nella parata descritta pochi minuti fa sul tiro di Di Renzo.

65′ Occasione Vado. Di Renzo, gran tiro di contro balzo dai trenta metri. Palombella a spiovere sotto la traversa. Montiglio in qualche modo riesce ad alzare in angolo.

56′ GOL VADO! Contropiede tre contro tre.

Castelletto lancia Di Renzo in campo aperto. Il bomber vadese si presenta a tu per tu col portiere piemontese Montiglio e lo supera in uscita con uno scavetto. È la 13° marcatura per capocannoniere del campionato. 1-0.

48′ Uno schema da calcio d’angolo libera la conclusione di D’Iglio. Il portiere piemontese Montiglio si distende sul primo palo e manda nuovamente in corner.

La sfida riprende alle 15:31.

Primo tempo:

45′ Fine primo tempo: Vado-Chisola 0-0.

41′ Occasione Vado. Fallo laterale battuto rapidamente dalla destra. Di Renzo va verso il fondo e mette basso in mezzo. Manno tutto solo davanti al portiere, in spaccata e in leggero ritardo, non riesce nella deviazione vincente sotto misura.

36′ Il Chisola si fa vedere in avanti. Gironda sgroppa sul fondo sinistro e crossa in mezzo. Rizq prende il tempo al diretto marcatore a centro area. Palla alta.

34′ Capra prova dal limite. A lato.

27′ Vado vicino al vantaggio. Punizione magistrale calciata da D’Iglio, da posizione decentrata, nei pressi del vertice sinistro dell’area. La traiettoria a rientrare – precisa e potente – si infrange sul palo a portiere battuto. Sulla ribattuta Castelletto manda alto di poco.

21′ Giallo ad Haidara (C).

17′ Punizione dalla fascia destra. A centro area stacca Ropolo. Montiglio fa sua la sfera.

10′ Rete annullata al Vado. Di Renzo riceve a centro area un cross dalla sinistra e gonfia la rete indirizzando al volo di piatto. L’assistente dell’arbitro alza però la bandierina. Episodio dubbio, i locali protestano.

4′ D’Iglio, vedendo il portiere avversario fuori dai pali, prova a sorprenderlo da centrocampo. Distanza siderale. Fuori misura.

L’incontro inizia alle ore 14:33.

Nelle file vadesi squalificato Lo Bosco.

Tabellino:

Vado: Fresia, Ropolo, D’Iglio, De Bode, Capra, Castelletto, Di Renzo, Manno (66′ Capano), Ghigliotti (86′ Bonanni), Casazza (78′ Spanu), Bingo (78′ Bane)

A disp.: Ascioti, Tinti, Bonanno, Codutti, Mele, Lagorio,. All. Didu

Chisola: Montiglio (70′ Dora), Degrassi, Montenegro (64′ Dagasso), Conrotto, Rosano, Rizq, Bove (57′ Simiao), Belluca, Benedetto, Haidara, Gironda (75′ Viano)

A disp.: Antolini, Zeni, Viano, Bolla, Coccolo, Altieri. All. Nisticò

Arbitro: Angelo Tomasi (Lecce). Assistenti: Filippo Todaro (Finale Emilia) e Arli Veli (Pisa)

Note: Pomeriggio nuvoloso. Fondo sintetico in buone condizioni. Angoli 7-1. Ammoniti: Haidara e Degrassi (C). Spettatori 150 circa

Vado Ligure. Nella ventunesima giornata del campionato interregionale calcistico di Serie D, girone A (seconda del girone di ritorno), il Vado ospita i piemontesi del Chisola. Fischio d’inizio questo pomeriggio, allo stadio “Ferruccio Chittolina“, ore 14:30.

Il Vado, quinto in classifica con 32 punti a pari merito col Bra, nelle ultime cinque partite ha vinto solo una sola volta (un successo, tre pareggi e una sconfitta). La squadra allenata da Didu nella prima uscita casalinga del 2023 è pertanto chiamata a riprendere il proprio cammino a pieno regime, dal momento in cui il terzo posto – ora occupato dal Ligorna – è scivolato a 5 lunghezze.

E la seconda posizione – appannaggio della Sanremese (matuziani ponentini ancora con una gara da recuperare) al momento a 7 lunghezze.

Il Chisola (provincia di Torino), occupa invece i bassifondi della graduatoria. Penultimo posto, con 17 punti.