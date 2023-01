Calcio. Savona sconfitto a Multedo, il Quiliano&Valleggia sempre più saldo in vetta

Savona. Ricco programma di anticipi nel Girone “B” di Prima Categoria. Riflettori puntati sulle vicissitudini del Savona che, a dispetto del suo blasone, si è presentato sul campo del Multedo con una rosa cortissima. Il confronto con le panchine della altre formazioni è lampante. Gli striscioni hanno perso 2 a 1 dopo essere andati in vantaggio con Caredda e vedono così diminuire le chance di partecipazione ai play off.

Per i genovesi a segno Morelli: entrambe le reti sono arrivate nella ripresa, su calcio di rigore. Il Savona ha subito il secondo gol, risultato poi decisivo, al 90′.

Queste le scelte iniziali di mister Ermanno Frumento: Porta, Apicella, Esposito, Brazzino, Kuci, Quintavalle, Fancellu Cavallaro, Rapetti, Caredda, Bruzzone. A disposizione: Barbara, Di Roccia, Lanzarotti, Beani, Mela.

Quiliano&Valleggia inarrestabile

Il big match di giornata era però quello tra il Masone, terzo della classe, e la capolista Quiliano&Valleggia. In trasferta nell’entroterra genovese, la squadra di Enrico Ferraro ha vinto 2 a 0 grazie ai goal di Magnani e di Bazzano nella ripresa. Un successo che proietta la squadra a un +9 momentaneo sul Pra’ FC secondo della classe.

Il Quiliano&Valleggia è sceso in campo con Ferro, La Piana, Carocci, Salani, Fabbretti, Bondi, Fanelli, Magnani, Luma, Murialdo, Bazzano. A disposizione: Cambone, Fiori, Buffo, Ferraro, Armellino, D’Amico, Saino, Russo, Santonastaso. Il Masone di mister Cavanna ha schierando Fiori, Carosio, Bolesan, Macciò E , Gesualdi, Vivarelli, Macciò M, Laurino, Craviotto, Narducci e Minardi. In panchina c’erano Odone, Pappalardo, Bottino, Pastorino, Siri, Rubini, Amaro, Piccardo e Tomati.

Olimpic, un bel balzo in avanti

Nell’altro incontro del pomeriggio, l’Olimpic supera con un netto 5 a 0 il Città di Cogoleto. Tripletta di un super Gatto e reti di Varone e Fazio. I padroni di casa di mister Berogno hanno giocato con Drigani, Delponte, Ferraro, Ruberto, Varvicchio, Galasso, Degli’Innocenti, Rizzo, Valverde, Gatto e Larosa. A disposizione: Mancuso, Vigogna, Cornero, Shahaj, Rucco, Faggi, Fazio, Addamo, Varone. Mister Granone ha optato per il seguente assetto: Calcagno, Mastrolilli, Fazio, Tagliabue, Diagne, Menoni, Crocco, Cozzi, Rebagliati, Piccardo, Lanteri. A disposizione: Cravero, Amato, Kola, Caviglia, Gallione, Socchia, Gueye.

La classifica

Quiliano&Valleggia 42; Pra’ FC 33; Masone 32; Multedo 28; Spotornese 27; Speranza, Savona 25; Albissole 24; Vadese e Olimpic 22; Letimbro 16; Città di Cogoleto 12; Priamar Liguria 10; Veloce 2.

Il resto del programma

Scatterà alle ore 19,30 il quarto e ultimo anticipo, tra la Spotornese e la Letimbro. Domani pomeriggio, Albissole vs Priamar Liguria, Speranza vs Vadese e la già citata Veloce vs Pra’ FC.