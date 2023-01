Savona. L’addio di Marinelli. I mesi della presidenza Mordeglia e i progetti poi svaniti. Il passaggio ai romani, che tramite Cannella si erano già interessati al club dopo le dimissioni dell’attuale presidente dell’Albenga. Tanti i temi trattati, tra cui i debiti pregressi e il budget per la squadra, trattati dal dirigente del Savona Umberto Maddalena, che ha ripercorso in occasione di una conferenza stampa le tappe che hanno portato al passaggio del Savona al gruppo del presidente Massimo Cittadino e gli ultimi e travagliati mesi tra campo e società.

Due volte vicino alla scomparsa?

“Non mi va giù quanto è stato detto da qualcuno circa la frenesia con cui si sarebbe svolto il passaggio al gruppo romano“. Questo il punto maggiormente a cuore di Umberto Maddalena, sottolineato a più riprese durante i quaranta minuti abbondanti di conferenza stampa. Maddalena ha raccontato che sia in occasione delle dimissioni di Marinelli sia in occasione delle dimissioni di Mordeglia ha pensato che per il Savona sarebbe finita. Poi, ha svelato la presenza di ben quattro gruppi interessati al Savona in estate: due seguiti da Mordeglia e due seguiti da Maddalena, tra cui la cordata romana. Alla fine, soltanto con il gruppo laziale si è giunti a una conclusione. “Nessuna frenesia – afferma Maddalena – c’era l’urgenza di dare delle risposte perché eravamo pronti a iscrivere la prima squadra e anche quattro formazioni giovanili. Ecco alcuni dei perché più o meno spiegati oggi da Maddalena.

Perché Mordeglia ha lasciato improvvisamente? Cosa è successo tra Cannella e Cittadino?

“Mordeglia -spiega Maddalena – ha avuto problemi serissimi a livello personale che non è corretto divulgare all’esterno. Cannella e Cittadino, all’inizio, avevano compiti completamente distinti. Con il secondo che si sarebbe occupato esclusivamente della questione finanziaria. Poi, questa chiarezza è venuta meno e le strade si sono separate”. Permane in ogni caso anche l’interrogativo sul ruolo di Vittorio Barani, colui che ha messo in contatto cordata e società: “Non so quali siano i suoi compiti. Per quanto mi riguarda, non vedo l’ora di chiudere questa situazione e poi voglio tornare a fare il signor nessuno”.

Perché non si è più sentito parlare di Grenno e degli altri ex soci? Grenno ha chiesto dei soldi per la sede che ha messo a disposizione?

Interrogato sulla questione, Maddalena ha affermato di non essere a conoscenza di una presunta richiesta di Enzo Grenno di diecimila euro alla società per aver messo a disposizione la sede (dove peraltro si è svolta la conferenza odierna). Sebbene non vi sia stato un j’accuse diretto agli ex soci, Maddalena non fa mistero di essere rimasto da solo a gestire un Savona che, alle soglie del mese di agosto, era vicinissimo al baratro più assoluto. “In quel momento ero solo – dichiara Maddalena – maledettamente solo. Non ho ricevuto nemmeno una telefonata per una proposta alternativa”.

Perché Cittadino alle prime sconfitte ha deciso per dei tagli alla rosa invece di rinforzare la squadra dando un segnale a una tifoseria che ora lo contesta? Qual è il budget del Savona?

La sconfitta contro la Letimbro, a cui ha fatto seguito quella contro il Pra’ FC, ha portato al taglio, da parte del presidente Cittadino, dei tre giocatori genovesi Pondaco, Brema e Matarozzo. Così Umberto Maddalena su questo interrogativo: “Prima della partita contro la Letimbro eravamo a tre punti dalla prima in classifica. Cittadino ha dato a Frumento carta bianca per rinforzare la squadra. La sconfitta contro i gialloblù ha incrinato questo discorso. La situazione è precipitata contro il Pra’ FC. Cittadino ha quindi deciso di ridurre i costi e di provare a investire i soldi nella prossima stagione“.

Perché è sparito il settore giovanile al quale si stava lavorando?

“Quello che posso dire – prosegue Maddalena – è che a luglio ero venuto a sapere che molti ragazzi si stavano guardando intorno visto l’instabilità societaria. Io chiesi ai responsabili del settore giovanile di avere dei numeri per poterne parlare con la società. Ma questi numeri non mi sono mai arrivati. Per questo non ho potuto parlarne ai romani, così come non mi era possibile firmare degli accordi con i responsabili del settore giovanile prima della chiusura della trattativa con i nuovi proprietari. Era necessario presentare informazioni che io non avevo, avrebbero pagato o no la retta i ragazzi per esempio?”.