Calcio, Savona. Il presidente Cittadino tuona: “Quintavalle fuori rosa, saremo inflessibili”

“Quintavalle non deve più avvicinarsi al Savona, non giocherà più con questa squadra“, queste le parole del presidente dei biancoblù Massimo Cittadino, furente dopo le dichiarazioni del capitano della squadra in merito al bonifico sui rimborsi spese del mese di novembre – effettuato secondo la proprietà, in arrivo secondo Maddalena, non inviato secondo Quintavalle – e alle questioni relative allo stadio di Altare e all’arrivo dei giocatori dal Camerun.

“Abbiamo fatto il bonifico a fine dicembre perché la vecchia proprietà tramite il commercialista D’Ambrosio non ci ha ancora fornito le credenziali dell’Agenzia delle entrate necessarie per la regolarizzazione dei pagamenti. Tutt’ora non le abbiamo. Noi non abbiamo i campi, quindi se i giocatori si allenano è perché paghiamo i campi”, spiega Cittadino.

Cittadino poi prosegue: “Un capitano non può permettersi di fare dichiarazioni di questo tipo, che screditano la società. Da quando siamo arrivati abbiamo sempre pagato. E lo facciamo anche riguardo a novembre. Così come abbiamo pagato il campo e tutto il resto, massaggiatore incluso. Abbiamo speso per giocatori genovesi che avrebbero dovuto farci stare ai vertici della classifica e invece abbiamo perso una partita addirittura 4 a 0. Siamo noi a metterci i soldi e decidiamo noi quanto investire e su quali profili”.

“A Savona – commenta- ci sono stati imprenditori che hanno lasciato debiti e ben presto renderò noti nomi e cognomi relativamente a questa questione. Sento e leggo tante critiche. Forse qualcuno dimentica che sono un avvocato, prenderò nota di chi fa illazioni sul club e andrò per vie legali. Della squadra di quest’anno mi interessa poco, sto pensando già alla prossima stagione. Chi vuole vestire la maglia del Savona è libero di farlo ma alle nostre condizioni”.

“I camerunensi? Visto come stanno andando le cose – aggiunge – non li faccio più venire. Non ha senso a questo punto. Savona è una piazza difficile e ma noi siamo determinati. Finché saremo noi a pagare prenderemo noi le decisioni su tutto. Pugno duro su chi critica, i tifosi contestino pure“.

Riccardo Quintavalle, appresa la notizia, ha commentato: “Grazie Ermanno (Frumento ndr) per avermi reso partecipe, grazie ai tifosi per le emozioni. Grazie ai compagni, splendidi ragazzi, grazie a Simonetta, a Pelle, andrea il massaggiatore, Umberto (Maddalena). Noi sempre a testa alta!! Per il resto non c’è nessun commento”.

Parole di stima per l’allenatore Ermanno Frumento, che questa sera parlerà alla stampa facendo il punto sulla situazione travagliata del Vecchio Delfino.