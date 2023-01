Calcio, Savona. Il dirigente Maddalena parlerà mercoledì: “Precisazioni necessarie dopo tante parole”

L’addio improvviso di Mordeglia, le ore di febbrile trattativa nel cuore dell’estate. Il contatto e il passaggio del Savona al gruppo del presidente Massimo Cittadino. Non sono stati un luglio e un agosto semplici per Umberto Maddalena, trovatosi nella caldissima estate 2022 a gestire una vera e propria patata bollente dopo le dimissioni di Mordeglia. Il dirigente biancoblù spiegherà i dettagli e farà chiarezza sulle recenti vicissitudini che hanno coinvolto il Savona mercoledì in occasione di una conferenza stampa da lui stesso convocata e alla quale ha invitato tutti gli ex soci del Savona.

Delucidazioni che arrivano dopo un inizio di 2023 ricco di polemiche. Nei primissimi giorni dell’anno, la querelle per il bonifico dei rimborsi di novembre tra Quintavalle – allontanato e poi reintegrato – e Cittadino. Poi, le parole di Ermanno Frumento, anche lui in occasione di un incontro con la stampa, il quale ha chiamato a raccolta gli imprenditori savonesi e al contempo chiesto ai romani di fare un passo indietro.

Ultime in ordine di tempo, le polemiche tra i tifosi e l’ex numero uno Simone Marinelli – cori che si sono aggiunti agli striscioni ormai consueti contro Cittadino – a margine della partita persa (terza sconfitta nelle ultime quattro) contro il Masone. Una situazione che tira logicamente in ballo Maddalena, traghettatore del Vecchio Delfino verso i lidi romani. Mercoledì tanti aspetti ancora poco chiari potrebbero venire a galla.