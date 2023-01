Calcio, Savona. Giovanni Mela: “Si dà l’anima per Frumento, la lettera? Fa piacere”

Flebili barlumi, ma pur sempre barlumi, di Savona nella fredda serata del “Baciccia-Ferrando” di Genova Pra’. Un paio di tifosi “storici” a seguire la squadra, una dozzina di ultras arrabbiati con la proprietà ma pronti a tifare. Non da meno, l’entusiasmo che generano i colori biancoblù in Giovanni Mela, bomber trentasettenne che ha deciso di vestire la casacca degli striscioni dopo l’addio al calcio giocato del 2021. Non è molto, ma è perlomeno qualcosa. E che non è una maglia come le altre se ne è accorto già da ieri aprendo la cassetta delle lettere. La partita, terminata 1 a 0 per il Pra’ FC ha visto un Savona combattivo (portiere e difesa top della categoria) ma incapace di creare occasioni pericolose.

Domanda scontata. Perché dopo l’addio datato 2021 riprendere a giocare?

“Mi ha spinto l’amicizia di molti ragazzi della squadra – commenta Mela – e l’amicizia con mister Frumento, un persona che stimo moltissimo. Mi ha allenato quando ero nel Quiliano e mi ero trovato bene. Il Savona poi è una società storica della Liguria, darò una mano per quanto posso. Darò il massimo sperando di essere utile alla causa”.

Avete lottato ma in attacco si è creato pochissimo. C’è bisogno di Giovanni Mela?

“Spero di rimettermi in forma il prima possibile e di fare qualche allenamento. Sono allenato il minimo quindi ci vuole tempo. Ho visto una squadra composta da bravi ragazzi che hanno voglia di lottare per una società gloriosa. Cosa mi ha chiesto mister Frumento? Di lottare come chiede a tutti. Il mister ti chiede l’anima e gliela dai perché è una persona che merita”.

C’è stato un contatto con il presidente Massimo Cittadino?

“Non ho avuto modo”.

L’obiettivo play off può essere alla portata di questo gruppo?

“Secondo me sì. Ho visto una bella squadra. La partita è stata condizionata da un forte vento. Il Pra’ FC è una bella squadra. Ho visto un buon Savona”.

Nonostante fosse Coppa Liguria, competizione che non dà accesso alla categoria superiore, e in trasferta alle 21 di mercoledì era presente qualche tifoso. Un stimolo in più…

“Ho accettato subito proprio per questo, perché è un orgoglio vestire la maglia di una società così gloriosa”.

E a proposito di calore, nelle ore immediatamente successive al tuo annuncio c’è stata subito una “sorpresa” nella cassetta delle lettere?

“Qualche tifoso ha lasciato scritto ‘forza Savona’, un bel messaggio!

Il riferimento è alla storia Instagram postata dallo stesso Giovanni Mela, il quale ha trovato una busta con sopra scritto il breve ma significativo messaggio di incoraggiamento.