Calcio, San Francesco. Il Ds Burastero: “Vietato abbattersi, siamo da piani alti”

Albenga. Domenica amara per la San Francesco che non riesce ad imporsi contro un ottimo Pontelungo. Piccolo passo falso che fa scivolare la squadra loanese in terza posizione a -2 dal Camporosso, unica altra squadra con la quale i rossoblu hanno perso quest’anno.

La squadra ha comunque dimostrato di possedere i giusti requisiti per lottare nei piani alti del campionato, riuscendo quasi a ribaltare il risultato netto di 3 a 0: “Abbiamo avuto la personalità di rientrare quasi subito in partita a fine primo tempo, poi con il quarto gol il Pontelungo ha ipotecato la partita. Complimenti alla rosa di Zanardini per la vittoria meritata, son riusciti subito a partire forte. La stagione è ancora lunga, non dobbiamo demoralizzarci: gli scontri diretti si possono sia vincere che perdere”.

Match, quello di domenica prossima contro l’Altarese, per ritrovare la vittoria: “Dobbiamo ripartire subito da martedì con tranquillità, niente è ancora perso. Fondamentale unire le forze e sapere di essere una squadra forte: ci meritiamo i piani alti della competizione“.

Da vero scontro diretto tra due forze del campionato, non si sono fatti attendere alcuni battibecchi sul campo: “In questo tipo di partite è normale che gli animi siano sempre accesi. E’ giusto anche dal punto di vista dello spettacolo e per il raggiungimento degli obiettivi prefissati dai club. L’arbitraggio è stato giusto: a volte può andare a favore o contro, ma questo non sminuisce la prestazione del Pontelungo. Contento dei miei giocatori che non si sono abbattuti sul netto risultato di svantaggio”.