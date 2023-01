Prima categoria

Calcio, San Francesco. Antonelli sprona la squadra: “Da martedì si ricomincia, testa bassa e tanto allenamento”

Sconfitta dal retrogusto amaro per la San Francesco che, in ottica primo posto, perde punti importanti contro una diretta avversaria. Il campionato è appena al giro di boa: "dobbiamo lavorare duramente se vogiamo restare alti in classifica"