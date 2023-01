Calcio, Sampdoria. La scheda di Lorenzo Malagrida: il finalese che ha esordito all’Artemio Franchi

Finale Ligure. Giovedì contro la Fiorentina in Coppa Italia, al minuto numero 77, nella Sampdoria ha fatto il suo ingresso in campo Lorenzo Malagrida. Il classe 2003 di Calice Ligure, un paesino nei pressi di Finale, ha realizzato il suo esordio ufficiale in blucerchiato, dopo essere ormai dall’estate scorsa un elemento all’interno dell’organico. Con D’Aversa i primi allenamenti da sotto leva, con Giampaolo il primo ritiro precampionato e con Stankovic la prima apparizione.

Il percorso: dal Borel all’Artemio Franchi

Inizia a giocare a calcio nel Finale all’età di cinque anni. Dopodiché assieme ad Alessandro Debenedetti, ora in Primavera al Genoa, ed Elia Giovanardi, suo compagno nelle giovanili blucerchiate successivamente, passa al Vado. La leva 2003 era molto forte e di tanto in tanto veniva osservata da diverse squadre professionistiche. A 13 anni, nonostante ci fossero dei grossi dubbi per la sua fisicità, Giovanni Invernizzi lo notò e decise di portarlo alla Sampdoria. Il suo cambiamento fisico e tecnico è avvenuto nella stagione Under 16: con Davide Alessi in panchina, infatti, realizzò 14 gol e la squadra raggiunse i playoff nazionali. Dopo il periodo di stop per il COVID, appena rientrato, ci fu la rottura del crociato che lo tenne fermo fino alla fase finale del campionato. Poi la ripresa con la Primavera e, come citato prima, gli allenamenti in Prima Squadra con le varie gestioni tecniche.

Caratteristiche da “Jolly”

Questo è un termine che si è usato spesso negli anni per descrivere Malagrida come giocatore. Nasce come un terzino destro, per poi venire spostato in avanti nel Vado. In blucerchiato è stato impiegato come seconda punta, ala, ma anche da quinto di centrocampo con Felice Tufano in Primavera.

La sua tecnica e velocità si abbinano ad un fattore non indifferente per l’avventura che sta trascorrendo: l’attaccamento alla maglia, siccome tifoso della Sampdoria, la squadra che lo ha lanciato tra i grandi.