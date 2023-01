Calcio: Romeo Giovannini, ex Savona, alla prima gioia in Serie B

Savona. Il calciatore Romeo Giovannini segna il suo primo gol in Serie B.

È accaduto ieri nella partita tra Cosenza e Modena, squadra in cui Giovannini milita. Terminata, a titolo di cronaca, 2 a 0 a favore degli emiliani locali.

Giovannini, prossimo ventiduenne (classe 2001) – savonese e cresciuto nel settore giovanile del Savona – esordì in prima squadra nella stagione 2019/2020. L’ultima degli striscioni in Serie D prima del fallimento.

Dopo quell’anno, nel quale si mise in mostra, venne chiamato dal Carpi, squadra con cui è approdato tra i professionisti in Serie C.

Questa stagione l’ulteriore salto in cadetteria, bagnato alle porte del nuovo anno con la sua prima rete.