Calcio, quasi tutto da rifare per il Plodio. La cura Briatore: “Sistemare aspetti tecnici, tattici e atletici”

Albenga. Il cammino di Andrea Briatore alla guida del Plodio non è partito come lui si auspicava. La situazione del club biancoblù non è di certo delle migliori, con l’ultima vittoria che risale al 3 a 0 a tavolino contro l’Argentina, ma il distacco con le inseguitrici è esiguo. La Virtus Sanremo, squadra al di fuori della zona playout, è a 3 punti.

Per il tecnico piemontese, tuttavia, sono tanti gli aspetti su cui è necessario lavorare: aspetti tecnici, tattici e atletici, praticamente un ripasso generale partendo da zero a partire da questa settimana.

“Non esistono dettagli su cui lavorare – dice infatti Briatore – ma dobbiamo lavorare ad ampio spettro. Manca la tenuta atletica nei novanta minuti e bisogna mantenere la concentrazione, i ragazzi necessitano più compattezza. Mantenere la categoria dipenderà esclusivamente da noi e senza partecipazione da parte di tutti sarà impossibile farlo“.