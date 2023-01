Calcio. Quando l’Albenga accolse Gianluca Vialli all’Annibale Riva

Albenga. Oggi il mondo del calcio saluta Gianluca Vialli, venuto a mancare a 58 anni per un tumore al pancreas. Giocatore di grande classe e personalità in campo, persona molto stimata all’interno dell’ambiente sportivo ma anche fuori. Un talento e un esempio per molti, portatore di ricordi che comprendono naturalmente anche la nostra regione. La Sampdoria del 1990-1991, quella che tutti ricorderanno come la rappresentazione più bella della storia blucerchiata, ha visto in lui uno dei capisaldi in quella magica stagione.

E in questo triste giorno, sui social è stata pubblicata una foto ricordo che unisce tutti gli amanti del calcio locale. Decisamente con molta più frequenza rispetto ad oggi, una volta alcune società organizzavano partite con squadre professionistiche con le quali si era stretto un buon rapporto e, perlopiù, vi era la presenza di persone conosciute al proprio interno.

Correva l’estate del 1989 e la squadra di Vujadin Boškov era pronta a ripartire dopo essersi posizionata quinta la passata stagione e, soprattutto, aver vinto la Coppa Italia. Ad agosto, come ricorda l’immagine, venne organizzata un’amichevole con l’Albenga allo stadio Annibale Riva. Gli ingauni, invece, partecipavano al campionato interregionale.

Una bella fotografia, quindi, che riporta le emozioni alla mente di chi era presente quel giorno. E quei bambini intorno a Vialli, appartenenti al settore giovanile bianconero, l’hanno potuta conservare nel corso degli anni ed utilizzarla oggi da adulti per commemorare la scomparsa di uno dei loro idoli calcistici.