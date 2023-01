Calcio. È festa Pontelungo all’Annibale Riva: battuta 4 a 2 la San Francesco

PONTELUNGO 4 (19’ Calandrino, 30’ Sfinjari, 35’ Guardone, 64’ Vignola) VS SAN FRANCESCO 2 (40’ Antonelli, 44’ Messina)

95’ E finisce qua la partita. Successo del Pontelungo per 4 a 2

92’ Ultimo cambio per Zanardini: fuori Calandrino per Greco

90’ Ammonito Sfinjari per un fallo ai danni di Badoino. Sono stati assegnati 5 minuti di recupero

88’ Cambio per Monti: fuori Messina per Intili. Partita che si è impostata più sul piano fisico ora, con continui falli a centrocampo

82’ Cambio per il Pontelungo: fuori Perrier per Paltrinieri

80’ Cambio per gli ospiti: fuori Antonelli per Quartieri

79’ Perrier recuper il pallone e serve Sfinjari sul limite del fuorigioco. Il 10 granata calcia ma il pallone si impenna alle stelle

77’ Ammonito Illiano per un fallo al limite dell’area ai danni di Caputo

75’ Cambio da entrambi i lati: per la San Francesco esce Rossignolo per Bianco L, per il Pontelungo esce Badoino per Caputo

72’ Punizione dai 40 metri per il Pontelungo, pallone che si infrange sulla barriera

65’ Doppio cambio per Monti: escono Totaro e Scannapieco per Zeggio e Gargano

64’ Vignola cala il poker! Dopo una ribattuta riceve il pallone e calcia dalla distanza, pallone sporcato e Ceccarini ingannato dalla naturale traiettoria della sfera.

63’ Primo cambio del match: esce Enrico, che ha avvisato un contrasto abbastanza irruento e subentra Velaj

60’ Conclusione verso il primo palo di Messina, questa volta Breewuer risponde presente e blocca il pallone

55’ Ammonito per proteste il mister ospite Monti

52’ Chariq riceve il pallone, si smarca e vede Sfinjari che tenta la conclusione da dentro l’area: il pallone colpisce l’esterno della rete

50’ Ammonito Roascio per un fallo ai danni di Rossignolo

46’ Subito grosse recriminazioni per un rigore non concesso alla San Francesco, partita molto accesa anche sul piano verbale

45’ Si ricomincia, palla al Pontelungo

Secondo tempo

45’ Termina qua un primo tempo veramente emozionante: prima l’incredibile cavalcata dei padroni di casa che in 15 minuti ne segnano 3, ma i giocatori di Monti non ci stanno e riaprono le danze prima dal dischetto e poi con Messina prima dello scadere.

44’ Ammoniti Calandrino e Scannapieco per un piccolo diverbio a centrocampo

44’ Partita riaperta da Messina! Rolon pesca il numero 7 con un passaggio di esterno da vero numero 10, l’ala rossoblu calcia rasoterra sul primo palo e impala Breeuwer. Partita riacciuffata parzialmente prima dello scadere del primo tempo

41’ Ammonito Vignola per un brutto fallo a centrocampo

40’ Accorcia la San Francesco dal dischetto con Antonelli. Breeuwer intuisce ma la conclusione è stata precisissima

38’ Non finisce qua però il match, la San Francesco ci crede. Sugli sviluppi di un calcio di punizione, il pallone colpisce il braccio di un difensore: sará rigore

35’ E il Pontelungo cala il tris! Partita quasi chiusa già a meno 10 minuti dalla fine del primo tempo. Guardone si scarta due avversari e dal limite dell’area calcia basso sulla sinistra, dal quale esce fuori un’ottima conclusione col contagiri. Ceccarini questa volta non ha potuto fare nulla

30’ E c’è il raddoppio del Pontelungo! Altro corner, Badoino mette perfettamente il pallone in mezzo e pesca Sfinjari sul primo palo che colpisce di testa e gonfia il sette.

27’ Altra grandissima occasione per il Pontelungo, altra grandissima risposta di Ceccarini: Chariq si accentra e calcia a giro, l’ultimo difensore si eleva e schiaccia il pallone sulla traversa. Pallone, questa volta, fuori di molto dopo il corner

25’ Grosse recriminazioni per un fallo in area non concesso da ambo le parti. Per il momento sono i padroni di casa a tenere il pallino del gioco, gli ospiti riescono difficilmente a penetrare la difesa granata

19’ Si sblocca la partita con Calandrino! Dagli sviluppi del corner il centrale granata salta piú in alto di tutti e colpisce spedendo il pallone dritto in rete.

18’ Grandissima parata di Ceccarini! Sfinjari tenta la conclusione dai 30 metri, una piccola deviazione trasforma la traiettoria in una palombella violenta difficilissima da interpretare. Pallone in corner

15’ Partita dai ritmi elevatissimi senza esclusione di colpi, partita ora combattuta a centrocampo, con un paio di falli a referto da ambo le parti

7’ Ci prova ancora il Pontelungo con Chariq, Badoino salva in calcio d’angolo. Sugli sviluppi del corner, il pallone carambola sui piedi di Sfinjari e calcia, ma Ceccarini è bravissimo a coprire lo specchio con il corpo

5’ Partita subito molto accesa, il pallone scorre molto velocemente grazie anche alla pioggia molto incessante. Prima conclusione verso la porta per il Pontelungo: Perrier riceve il pallone a centrocampo, protegge col fisico e scarica per Sfinjari che tenta la conclusione bassa, Ceccarini è molto bravo a distendersi e metterci una pezza

1’ Dopo aver osservato un minuto di silenzio per la scomparsa di Gianluca Vialli, si comincia: palla per gli ospiti

Primo tempo

Il match sta per iniziare, ecco le formazioni ufficiali:

Pontelungo: 1 Breeuwer, 2 Delfino, 3 Enrico, 4 Roascio, 5 Calandrino, 6 Vignola, 7 Guardone, 8 Badoino, 9 Perrier, 10 Sfinjari, 11 Chariq. A disposizione di mister Zanardini ci sono: 12 Ferrari, 13 Piotto, 14 Bovio, 15 Greco, 16 Caputo, 17 Paltrinieri, 18 Gerini, 19 Paradisi, 20 Velaj.

San Francesco: 1 Ceccarini, 2 Donà, 3 Scannapieco, 4 Pastorino, 5 Badoino, 6 Illiano, 7 Messina, 8 Antonelli, 9 Rossignolo, 10 Rolon, 11 Totaro. A disposizione di mister Monti ci sono: 12 Scola, 13 Bianco M, 14 Protti, 15 Quartieri, 16 Intili, 17 Fumagalli, 18 Bianco L, 19 Zeggio, 20 Gargano.

Arbitro della gara il signor Alessandro Di Maria della sezione di Chiavari

Albenga. Buonasera cari lettori e benvenuti alla cronaca live del big match di Prima Categoria Pontelungo vs San Francesco. Primo match di questo 2023 dopo il ritorno dalle festività, per iniziare col piede giusto il giro di boa del Girone A.

Entrambe le squadre si trovano nei piani alti della classifica e per mantenere la posizione è imperativo vincere: l’Andora ha battuto l’Aurora per 2 reti a 0 e il Camporosso si è imposto con 3 reti contro il Millesimo. Questa situazione rende ancora più avvincente questo scontro, pioggia e campo permettendo. Ci troviamo anche davanti alle due squadre con il miglior rendimento realizzativo del campionato: 49 la squadra di mister Zanardini, 47 quella di Monti.