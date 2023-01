Calcio, Praese. Francesco Flachi non perde il sorriso: “Sorpresi dalla Carcarese, ma sappiamo di essere forti”

Prima sconfitta in campionato per la Praese. Il 3 a 1 patito al “Corrent” contro la Carcarese impedisce alla squadra di restare a meno due dal Pietra Ligure primo della classe. L’ex fantasista della Sampdoria Francesco Flachi (47 anni), da quest’anno nel club genovese, non fa drammi e rende merito agli avversari. Entrato nella ripresa, è riuscito a scrivere il suo nome nel tabellino dei marcatori segnando la rete del momentaneo 2 a 1.

“La Carcarese ha vinto meritatamente. Hanno giocato ad alto ritmo per tutta la partita. Dico la verità, ci hanno spiazzato.

Questa sconfitta ci deve far riflettere e far tornare con i piedi per terra. Abbiamo commesso degli errori che dovremo cercare di non ripetere”, commenta.

Ma nulla è perduto anche se molto dipenderà dallo scontro diretto contro i biancocelesti di Mario Pisano. “Siamo secondi in classifica – prosegue – . I punti di distacco sono 5, possono essere pochi come possono essere tanti. Ripartiamo a testa bassa cercando di ridurre il gap rispetto al Pietra Ligure” .

La ricetta per ripartire è semplice secondo Flachi: “Dobbiamo lavorare a testa bassa e ripartire fin da subito. Per fortuna si gioca già domenica, avremo subito l’occasione per rifarci. Sappiamo di essere una buona squadra. Siamo in corsa per la Coppa e per il campionato” . Il prossimo appuntamento sarà in casa contro l’ambizioso Celle Varazze di mister Luca Monteforte. Un appuntamento cruciale per presentarsi nelle migliori condizioni mentali e di classifica possibili al big match del “De Vincenzi” di Pietra Ligure tra due settimane.

Classifica: Pietra Ligure 40; Praese 35; Serra Riccò 29; Borzoli e Ceriale 26; Soccer Borghetto, Celle Varazze e Sampierdarenese 25; Ventimiglia 24; Carcarese 23; New Bragno 18; Campese 17; Legino 14; Golfo Dianese 11; Ospedaletti 10; Baia Alassio 6.