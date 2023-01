Calcio, Pietra. Pisano si gode il maxi successo sulla Praese: “Disputiamo un campionato straordinario da sfavoriti”

Pietra Ligure. Una vittoria decisamente importante per il percorso dei biancocelesti. Oggi contro la Praese è arrivato tutto: tre punti, prestazione e tante certezze. La soddisfazione per Mario Pisano è tanta, soprattutto nei confronti dei proprio ragazzi, i quali ha definito “grandiosi“. Quando in estate a Borghetto diceva di sentirsi “più sereno“, ora può essere arrivata un’ulteriore conferma. Parole di elogio anche per Gianmarco Insolito, capocannoniere del campionato e autore di una prima parte di stagione veramente impressionante. “Il più laborioso tra tutti i giocatori forti che ho allenato” sottolinea Pisano.

Nel tecnico biancoceleste c’è la volontà di elogiare il lavoro della propria squadra che, a detta sua, non partiva con i favori del pronostico: “C’era chi sperava non rientrassimo neanche in zona playoff. Quindi non c’è stato nessun obbligo a vincere, ma stiamo facendo un campionato straordinario da sfavoriti contro squadre più attrezzate di noi”. 14 vittorie ed un pareggio nelle scorse 15 giornate. Dati che però parlano chiaro e evidenziano quanto il Pietra sia in un momento di forma esaltante. Gli obiettivi futuri? Per Pisano è solo uno: provare a fare risultato in tutte le restanti partite, i biancocelesti ora sono ancor di più galvanizzati.