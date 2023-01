Calcio: incredibile Vado, prosegue l’interminabile striscia di pareggi esterni. Col Chieri finisce 1 a 1

Chieri-Vado 1-1 (64′ Lacava – 19′ “Rig” Lo Bosco)

Note: al 55′ espulso De Bode (V)

Chieri (Torino). Ventitreesima giornata del campionato interregionale calcistico di Serie D, girone “A”.

Ancora una volta il Vado impatta contro l’avversario casalingo. I rossoblu, disputando quasi tutto il secondo tempo con uomo in meno (espulso De Bode), non vanno oltre l’1 a 1 sul campo del Chieri, squadra pericolante in graduatoria a ridosso della zona Playout.

Per i rossoblu è l’ottavo pareggio consecutivo in trasferta. Otto punti nelle ultime otto uscite che, giocoforza, non muovono di molto la classifica.

La squadra del presidente Franco Tarabotto – con una partita da recupere (mercoledì prossimo a domicilio contro i lombardi della Castellanzese) – rimane pertanto quarta in classifica con 39 punti, nel gruppo delle comprimarie, in lizza per un piazzamento nel Playoff. Insieme – tra le altre – a Ligorna, Bra e Asti.

La capolista Sestri Levante torna momentaneamente infatti a un siderale + 20 e la Sanremese, seconda, a +15.

Il Vado sblocca il parziale grazie a Loreto Lo Bosco, il quale realizza un rigore nel primo tempo concesso per un fallo di mano dentro l’area. Nella ripresa i vadesi non riescono a gestire il vantaggio, venendo raggiunti dai piemontesi locali in prossimità dell’ora di gioco.

Pochi minuti prima l’espulsione di De Bode aveva già costretto la squadra allenata da Marco Didu a disputare gran parte della ripresa in inferiorità numerica. In 10 vs 11.