Calcio, Albenga. Gargiulo e Scalvini consacrano il Riva: “Tifosi nostro dodicesimo uomo in campo”

Albenga. Altra vittoria per gli ingauni, la sedicesima di questo campionato di Eccellenza. Partita subito un po’ sofferta per la formazione di Buttu, nei primi 20 minuti la Sampierdarenese ha tirato spesso in porta impegnando Scalvini in qualche uscita e mantenendo la difesa di capitan Gargiulo sugli attenti. Poi il cambio di rotta: Scarrone la porta avanti su calcio d’angolo, Graziani inventa e Sogno rincara la dose. Gran gol di Mura per gli ospiti, che impensierisce la formazione inguana, ma Anselmo e ancora Sogno nel secondo tempo chiudono poi definitivamente il match.

Grandissima prestazione di Scalvini, sceso in campo in parecchie occasioni quest’anno, risultando sempre un’ottima certezza tra i pali nonchè un possibile futuro per la porta ingauna: “I primi 20 minuti sono stati sofferti, dovevamo capire bene come muoverci in campo. Grazie al mister, abbiamo capito le distanze giuste da mantenere e la partita è cambiata. Oggi volevamo vincere, abbiamo dato tutte le nostre energie per portarci a casa il match. Loro sono stavi bravi con le ripartenze, abbiamo sofferto a contenerli. Il gol di Mura? Non me lo aspettavo, è stato una specie di pallonetto, mi ha sorpreso”.

Per questa scalata alla Serie D, tutto l’ambiente è fondamentale: “Il gruppo è più unito che mai, dai giocatori allo staff siamo tutti sulla stessa barca. Io non sono originario di Albenga, ma avere tutte le settimane uno stadio così gremito ti fa sentire a casa. Poi ti da la carica giusta per affrontare al meglio il match, sono il nostro dodicesimo uomo in campo“.