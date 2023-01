Calcio, Ceriale battuto dalla Carcarese. Brignoli storce il naso: “Arbitri permalosi e inadatti”

Ceriale. Ieri pomeriggio la Carcarese è riuscita ad espugnare il Merlo vincendo 3-2 e, così facendo, scavalcare in classifica proprio la squadra di Davide Brignoli.

Una partita importante per tornare a fare tre punti in casa ma il Ceriale non è stato freddo in determinate situazioni. “Siamo stati un po’ dei polli“, questa l’unica tirata d’orecchio ai suoi del tecnico biancoblù che, dopo essersi complimentato con la squadra valbormidese, ha voluto soffermarsi su una condotta di gara ritenuta inadeguata per la categoria: “Non è la prima volta che succede. Gli arbitri sono permalosi e inadatti. Quando si prova ad instaurare un rapporto non si può parlare e nemmeno chiedere spiegazioni. Il rigore che abbiamo subito mi sembra dubbio e sul terzo gol mi sembra ci sia stata una spinta. Ma non mi voglio attaccare a questo, ripeto, soltanto esprimere il mio dispiacere”.

Gli obiettivi del sodalizio rimangono sempre la salvezza e la crescita futura. Certo è che all’ambiente non dispiacerebbe riuscire a qualificarsi ai playoff. “Non è una partita a cambiare il nostro cammino – mette in chiaro Brignoli -. Siamo stati tutto l’anno tra le prime cinque ed ora serve già prepararci alla partita con il Ventimiglia: speriamo di ripetere la vittoria all’andata”.