Calcio, Atalanta vs Sampdoria: il finalese Lorenzo Malagrida esordisce in Serie A

Bergamo. E dopo l’apparizione in Coppa Italia contro la Fiorentina, ecco arrivare anche la sua prima presenza nel campionato di Serie A, gonfiando la rete ma poi con la bandiera che si è alzata. Lorenzo Malagrida, centrocampista classe 2003 di Calice Ligure, è stato inserito da Dejan Stankovic al ottantaduesimo minuto contro l’Atalanta.

Un ingresso decisamente fulminante e che lo ha visto a millimetri da renderselo indimenticabile. Ammonizione a parte, era riuscito a trovare il gol intorno al novantacinquesimo: tiro di Quagliarella al volo, respinge Musso e sulla respinta arriva Malagrida che di testa deposita in rete. Tutto fermo però, il numero 27 blucerchiato si trovava in posizione irregolare.

La partita si concluderà 2-0 per i padroni di casa, ma per il centrocampista ex giovanili di Finale e Vado si è trattata comunque di un’altra serata da ricordare dopo quella del 12 gennaio all’Artemio Franchi.