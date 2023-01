Calcio, Albenga. I Fieui omaggiano Gabriele Patrucco: “Eterno capitano”

Albenga. Nel corso degli anni sono state diverse le manifestazioni di affetto del tifo bianconero nei confronti di Gabriele Patrucco, a lungo capitano della squadra e, soprattutto, immerso totalmente nel mondo Albenga Calcio per la sua passione.

E durante il primo tempo della partita di ieri contro l’Angelo Baiardo, i “Fieui” hanno mostrato due striscioni dedicati proprio a lui.

Una foto di Patrucco da giocatore mentre bacia la maglia bianconera, mentre in alto la scritta “Eterno capitano”.

L’interessato ha prontamente ringraziato dalla tribuna, siccome è stato sì inserito nuovamente in rosa ma per impegni lavorativi non è riuscito ad allenarsi.