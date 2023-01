Calcio, 350 bambini al “Trofeo della Befana” organizzato dal Celle Varazze

Celle. 350 bambini, 24 squadre e 60 partite giocate: sono questi i numeri del “Trofeo della Befana”, organizzato dal Celle Varazze Fbc dal 6 all’8 gennaio.

Una tre giorni dedicata alle leve 2012, 2014 e 2013 che ha visto la partecipazioni di squadre provenienti da sette provincie: Savona (Celle Varazze, Spotornese, Quiliano, Cairese ), Genova (Vallestura, Sori, Chinze Zena, Ozanam, Borzoli, Citta’ Giardino), Cuneo (Centallo, Pedona, Elledi Fossano), Alessandria (Pozzolese, Boys Ovada), Asti (Mezzaluna), Lodi (Geaffignana), Pavia ( Casorate Primo, Ponte Nizza).

A classificarsi il primo posto la Cairese per il 2012, il Centallo per i 2013 d il Pedona per i 2014.

“La società – commentano – ci tiene a ringraziare tutte le squadre partecipanti, tutti i dirigenti del Celle Varazze che hanno reso possibile questo tre magnifiche giornate ed in particolare Alessandro Spotorno responsabile dei tornei per il Celle Varazze FBC”.

Prossimi appuntamenti con i Tornei di Primavera neroazzurri dal 25 aprile a metà giugno al Centro Sportivo Piani d’Invrea: in totale andranno in scena circa 11 tornei dedicati dai 2012 in giù.