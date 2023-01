Cairo festeggia il 67° anniversario da Città: al Chebello spettacolo di cabaret dei “Meikenent”

Cairo Montenotte. Una serata a teatro per raccogliere fondi a favore del reparto di Pediatria dell’ospedale San Paolo di Savona. Così il Comune di Cairo ha deciso di festeggiare il suo 67° anniversario da quando è stata intitolata Città.

Il 7 gennaio 1956, con decreto del Presidente della Repubblica Giovanni Gronchi, infatti Cairo Montenotte venne insignita del titolo onorifico di Città, titolo riservato in Italia ad un limitato numero di Comuni, in virtù della loro importanza storica, artistica, civica o demografica.

Da quella data sono passati 67 anni ed ogni anno il Comune celebra l’importante ricorrenza organizzando diverse iniziative. Nel 2022, ad esempio, sono stati premiate al teatro Chebello le attività commerciali cairesi, attive da oltre 30 anni sul territorio.

Anche per il 2023 i festeggiamenti si terranno all’interno di Palazzo di Città, dove alle ore 20:45 del 7 gennaio andrà in scena lo spettacolo di cabaret ad opera della compagnia locale “Meikenent”. Per partecipare è necessaria la prenotazione, da effettuare contattando la Biblioteca Civica (tel. 019504533). Nel corso della serata verrà promossa un’offerta libera in favore del reparto di Pediatria del San Paolo.