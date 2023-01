Cairo, FdI in visita alla scuola di Polizia Penitenziaria: “Da sempre vicini al corpo e a tutte le forze dell’ordine”

Cairo Montenotte. Quest’oggi rappresentanti di Fratelli d’Italia hanno visitato la scuola di Polizia Penitenziaria “Andrae Schivo” di Cairo Montenotte. In collegamento telefonico c’erano il sottosegretario Andrea Delmastro, che ha parlato con il capogruppo in Regione Stefano Balleari e il comandante della scuola generale Giuseppe Zito.

“Una visita, quella avvenuta oggi, che vuole essere il mantenimento di una promessa che da tempo il partito di Giorgia Meloni rivolge al mondo della Polizia Penitenziaria: non ci dimentichiamo del vostro prezioso aiuto e non smetteremo mai di tutelare il vostro lavoro e lo fa con atti concreti”, dicono dal partito.

“Siamo da sempre vicini alla Polizia Penitenziaria, le battaglie fatte davanti al carcere di Marassi – commenta il capogruppo di FdI in Regione Liguria Stefano Balleari – sono a testimonianza che la politica di essere vicini alle forze dell’ordine arriva da lontano ed oggi, che abbiamo l’onere della guida del Paese, vogliamo mantenere quanto promesso negli anni”.

Balleari ha avuto la possibilità di confrontarsi con il comandante della scuola, il generale Giuseppe Zito, ed Andrea Tonelotto: “Arrivo qui con un proposito chiaro che è quello della difesa del corpo che spesso, negli anni, è stato dimenticato dalle istituzioni e che oggi noi vogliamo valorizzare e tutelare: prova ne è l’assunzione prevista dei mille nuovi agenti che il Governo ha voluto inserire nella finanziaria appena varata”.

Il sottosegretario Delmastro proprio ieri era in visita in Sicilia per portare la solidarietà del Governo agli agenti aggrediti presso il carcere di Augusta: “Sono orgoglioso del lavoro svolto quotidianamente dagli uomini e dalle donne della Polizia Penitenziaria. Un lavoro che immancabilmente affonda le radici”.