Bus vecchi? TPL Linea annuncia altri 4 nuovi mezzi in servizio nel savonese

Vado Ligure. TPL Linea prosegue anche nel 2023 il suo piano aziendale di rinnovo del parco mezzi e a fine gennaio, a Vado Ligure, si terrà la presentazione ufficiale di 4 nuovi autobus modello Mobi, destinati al trasporto extraurbano. E’ la risposta dell’azienda di trasporto in merito alle segnalazioni su bus vecchi, anche in relazione al caso del pannello caduto all’interno di un mezzo in circolazione sulla linea 6 barrato senza provocare alcuna conseguenza.

“Attenzione alle manutenzioni, ma soprattutto l’arrivo di nuovi mezzi” il messaggio di TPL Linea. Ecco così l’annuncio sui nuovi autobus, classe II e di 8 metri di lunghezza, dotati di pedana disabili, telecamera di videosorveglianza e conta passeggeri. Il bus ha una dotazione complessiva di 37 posti e grazie al suo motore Euro6 garantisce livelli minimi di inquinamento. E saranno subito in servizio sulle linee savonesi.

“Un altro passo importante nel rinnovamento della nostra flotta e nel miglioramento del trasporto pubblico locale nella nostra provincia. Altri nuovi bus tecnologicamente avanzati capaci di offrire un servizio di massima efficienza e qualità per l’utenza e i viaggiatori” affermano la presidente di TPL Linea Simona Sacone e l’amministratore delegato Giovanni Ferrari Barusso.

“TPL Linea vuole traguardare l’obiettivo di avere bus non inquinanti in circolazione secondo la nuova scadenza indicata dal governo e quest’anno completeremo il restyling dei nostri mezzi”.

“Inoltre, l’azienda di trasporto savonese resta in prima linea sul fronte della mobilità sostenibile e per il mese di giugno sono in arrivo anche i primi bus elettrici previsti dai bandi di gara e stiamo lavorando, con l’hub a Finale Ligure, al progetto di elettrificazione del settore per il territorio savonese” concludono i vertici di TPL Linea.