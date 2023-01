Burrasca di vento sulla Liguria, sospesa l’attività del Reefer Terminal di Vado Ligure

Liguria. Ha causato l’interruzione delle attività del Reefer Terminal di Vado Ligure la tempesta di vento che si è abbattuta in queste ore sulla Liguria.

Dopo le lunghe giornate di brutto tempo che hanno accompagnato i primi giorni di questo 2023, il vento è salito in cattedra, spazzando i cieli della Liguria e riportando il sole.

La forza del vento è tale che questa mattina due aerei in arrivo all’aeroporto Cristoforo Colombo di Genova sono stati dirottati verso altri scali. Si tratta del volo Vueling in arrivo da Parigi alle 9,20, dirottato a Milano Malpensa, del Ryanair in arrivo da Lamezia Terme delle 9,35 che è stato dirottato a Pisa. Lo scalo resta però operativo: poco fa regolarmente atterrato sulla Ita Airways da Roma.

Oltre a Vado, per precauzione è stato chiuso momentaneamente lo scalo portuale Psa di Genova Pra’.