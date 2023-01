Alassio. Alle 10,25 di stamani al comando di polizia di municipale di Alassio è pervenuta la chiamata di allerta per un principio di incendio divampato a seguito di un falò acceso per bruciare sterpaglie e di cui l’autore, già identificato, avrebbe perso il controllo.

“Le fiamme sono divampate in località Madonna della Guardia – spiega Franca Giannotta, assessore alla Protezione Civile del Comune di Alassio – e hanno subito mobilitato i Vigili del Fuoco, il volontari della Protezione Civile di Alassio, Albenga, Ceriale, Andora e Cisano”.

“Si sono alzati in volo anche due canadair e intorno alle 16,30 i principali fronti sono stati spenti, quindi è stato dato il via alle prime operazioni di bonifica dell’area coinvolta dalle fiamme che si sono rapidamente estese nella superficie boschiva collinare”.

“Sono in contatto continuo con il responsabile delle operazioni di spegnimento – prosegue Giannotta – per ora non c’è ancora la certezza che tutti i focolai siano spenti, resteranno quindi in allarme con la presenza di una squadra di vigili e di protezione civile, in tutto 15 persone, almeno fino a mezzanotte”.

“Ancora una volta – conclude Giannotta – la professionalità dei Vigili del Fuoco e di tutti i Volontari di Protezione Civile ha fatto la differenza per un risultato il più possibile mirato ed efficace. Tengo a ringraziare ognuno di loro, i volontari di Alassio e quelli delle città vicine che sono subito accorsi in nostro aiuto, esempio di mutuo soccorso alla bisogna, per l’impegno, la dedizione, la competenza”​.