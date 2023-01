Bper Rari Nantes Savona vittoriosa a Bologna sulla De Akker

Bologna. La Bper Rari Nantes Savona ha vinto in trasferta sulla De Akker Team, nella piscina Longo di Bologna, aggiudicandosi così i tre punti nell’incontro valevole per la prima giornata di ritorno della regular season del campionato di Serie A1.

Il risultato finale in favore dei biancorossi allenati da Alberto Angelini è stato di 9 a 14, in una partita che ha visto i savonesi sempre in vantaggio e con il pieno controllo della gara dall’inizio alla fine.

Il prossimo impegno della Bper Rari Nantes Savona sarà ancora in campionato. I biancorossi giocheranno l’incontro valevole per la quindicesima giornata con l’Iren Genova Quinto, nella piscina Zanelli di Savona, mercoledì 1 febbraio alle ore 15.

Il tabellino:

De Akker Team – Bper Rari Nantes Savona 9-14

(Parziali: 2-4, 1-3, 2-4, 4-3)

De Akker Team: Cicali, Townsend, Spafdafora 2, Baldinelli, Bagnari, Kadar 1, Guerrato 1, Milakovic 2, Alfonso 2, Manzi 1, Cocchi, Deserti, Pederielli. All. t.

Bper Rari Nantes Savona: Nicosia, Rocchi 1, Patchaliev, Giovanetti, Panerai 2, Rizzo 4, Caldieri, Bruni 2, Campopiano 1, Guidi 2, Durdic 2, Lanzoni, Da Rold. All. Alberto Angelini.

Arbitri: Massimo Calabrò (Macerata Campania) e Riccardo Carmignani (Messina). Delegato Fin: Giuseppe Sorgente (Pontassieve).

Note. Superiorità numeriche: De Akker Team 5 su 12 più 3 rigori di cui 1 realizzato, Bper Rari Nantes Savona 5 su 13 più 4 rigori di cui 3 realizzati.

Usciti per tre falli: Patchaliev (Savona) nel 3° tempo; Baldinelli (Bologna) nel 3° tempo; Lanzoni (Savona) nel 4° tempo; Spadafora (Bologna) nel 4° tempo; Guerrato (Bologna) nel 4° tempo.

Nel 1° tempo Cicali (Bologna) ha parato un rigore a Durdic (Savona).

Nel 3° tempo Nicosia (Savona) ha parato un rigore a Manzi (Bologna).

A 5’47” dalla fine del 3° tempo è stato espulso per proteste l’allenatore della De Akker, Mistrangelo.

A 5’47” dalla fine del 3° tempo è stato espulso per proteste l’allenatore del Savona, Angelini.

Nel 4° tempo Milakovic (Bologna) ha sbagliato un rigore (traversa).