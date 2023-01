Bper Rari Nantes Savona contro Rari Nantes Bogliasco: la diretta testuale

Savona. Turno infrasettimanale per la Serie A1: si gioca oggi l’intera dodicesima giornata. Alla Zanelli va in scena un derby ligure tra due squadre deluse dall’ultimo turno: il Savona, fermato sul pareggio a Napoli, ed il Bogliasco, sconfitto nello scontro diretto dalla Distretti Ecologici. I biancorossi occupano la quinta posizione in classifica con 22 punti; i levantini condividono l’ultima piazza col Catania a quota 4.

La cronaca. La squadra di casa deve ancora fare a meno di Durdic; in porta c’è Da Rold, con Nicosia in panchina perché non al meglio della condizione.

Il tabellino:

Bper Rari Nantes Savona – Rari Nantes Bogliasco 0-0

(Parziali: 0-0

Bper Rari Nantes Savona: N. Da Rold, N. Rocchi, A. Patchaliev, P. Giovanetti, F.N. Panerai, V. Rizzo, Caldieri, L. Bruni, E. Campopiano, M. Guidi, A. Urbinati, G. Lanzoni, G. Nicosia. All. Alberto Angelini.

Netafim Bogliasco: A. Di Donna, A. Bottaro, D. Broggi Mazzetti, F. Gavazzi, J. Blanchard, G. Guidaldi, N. Mudrazija, F. Brambilla Di Civesio, G. Boero, F. Radojevic, D. Puccio, A. Canepa, E. Prian. All. Daniele Magalotti.

Arbitri: Luca Castagnola (Roma) e Alessio Nicolai (Cerveteri).

Note.