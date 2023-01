Borgio Verezzi, 600mila euro dal Pnrr per la materna. Il sindaco Dacquino: “Entro il 2023 completare i lavori alle scuole”

Borgio Verezzi. “Come amministrazione comunale l’obiettivo è quello di completare i lavori per il plesso scolastico di medie ed elementari entro l’anno”. Lo ha detto questa mattina il sindaco di Borgio Verezzi Renato Dacquino, che ha fatto il punto sulla situazione delle scuole dopo la soluzione emergenziale adottata quest’anno a seguito dello stop all’intervento di restyling dell’edificio scolastico di via Vittorio Veneto provocati dalla ditta aggiudicatrice dell’appalto.

I lavori nel principale plesso scolastico sono stati sospesi da parte dell’impresa aggiudicataria della gara indetta dalla Provincia: “Le risorse umane presenti e l’organizzazione messa in campo ha garantito una normale didattica e un normale percorso formativo. Abbiamo trovato le aule e gli spazi necessari per i nostri studenti e siamo in costante contatto e dialogo con l’istituto comprensivo per ogni esigenza” ha evidenziato il primo cittadino.

Le location adibite per l’anno scolastico in corso chiaramente rappresentano un “tampone” rispetto allo stallo ancora in essere sul cantiere della scuola, sul quale prosegue un preciso percorso giuridico e amministrativo: “Entro il mese di febbraio speriamo di poter annunciare a genitori e famiglie del nostro comprensorio un cronoprogramma preciso e definito” aggiunge Dacquino.

La situazione ad oggi è la seguente:

– Plesso scolastico via Vittorio Veneto 21: utilizzabile per n. 6 classi scuola Sec. I grado

– Villa Zaveria in via Vittorio Veneto 31: n. 5 classi scuola Primaria

– Opere parrocchiali di S. Pietro Via IV Novembre 45: n. 4 classi scuola Sec. I grado

– Scuola dell’Infanzia statale in via della Cornice 24: n. 1 multiclasse 3/6 anni.

Il messaggio lanciato dal sindaco è forte e chiaro: “La scuola c’è, così come la qualità della didattica e la continuità di insegnamento garantita al meglio da tutto il personale docente e non… L’offerta scolastica per noi e la nostra amministrazione resta una priorità assoluta e stiamo lavorando in questa direzione. L’obiettivo è riavere al cento per cento il nostro plesso per il 2023”.

“Ribadisco come la situazione non sia certo semplice, tuttavia ci sono i margini operativi per poter traguardare una soluzione positiva, anche alla luce dell’importante progettualità in itinere per Borgio Verezzi che avrà una nuova scuola materna grazie ai finanziamenti ottenuti”.

E proprio sulla scuola dell’infanzia pubblica che quest’anno ha preso il via nei locali delle Suore Preziosine di Villa Mater Domini con l’iscrizione di 24 bambini, è l’assessore comunale alla pubblica istruzione e vice sindaco Pier Luigi Ferro a precisare: “Il progetto prevede di utilizzare le aree già acquisite dal Comune che si trovano proprio dietro l’attuale plesso scolastico, utilizzando un ingresso e area di accesso diversa, in via Isonzo: con il Pnrr siamo riusciti ad ottenere 600 mila euro, ma per realizzare l’opera ne servono almeno altri 400 mila. Stiamo valutando la possibilità di avviare un mutuo e avere così la copertura finanziaria necessaria per far partire l’iter e i lavori di costruzione, anche per non perdere le importanti risorse ottenute dalla nostra amministrazione”.

“Borgio Verezzi potrebbe dotarsi di un vero e proprio polo scolastico moderno e funzionale, che unisce materna, elementari e medie: un obiettivo sicuramente storico e di grande prospettiva per tutto il comprensorio. L’auspicio è quello di vedere conclusa l’opera per il termine del mandato amministrativo” conclude Ferro.