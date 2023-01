Borgio Verezzi, Halaj festeggia la doppietta realizzata contro il Cengio: “Penso che abbia prevalso la squadra più forte, gol dedicati a papà”

Borgio Verezzi. Domenica scorsa presso il campo sportivo “Pino Salvi” di Cengio è andata in scena una delle gare valevoli per la nona giornata del campionato di Seconda Categoria (Girone B). Successivamente al rinvio per neve di fine dicembre, periodo in cui era stato calendarizzato il match, Cengio e Borgio Verezzi sono dunque scese in campo per contendersi lo scettro di squadra “campione d’inverno”. Alla fine a prevalere è stata la formazione allenata da Alessio Ponte e Davide Pascarella, tecnici soddisfatti per un 1-2 che ha dato ulteriore slancio l’ambiente rossoblù.

A siglare le due reti che hanno permesso al Borgio Verezzi di conquistare la vetta solitaria della classifica è stato Sergio Halaj, attaccante classe 2002 ingaggiato dal club in estate il quale ha messo in mostra tutte le proprie migliori qualità. Al termine della gara non sarebbero dunque potute mancare le dichiarazioni del bomber, prontamente arrivate: “Sono contento, era da un po’ che aspettavo questo momento. Stiamo lavorando bene, siamo una grande squadra. La società non ci fa mancare nulla, abbiamo giocato contro un’ottima compagine e per questo ci tengo a rivolgergli i miei complimenti. Alla fine però penso che abbia prevalso la squadra più forte.”

In seguito l’intervistato ha proseguito il proprio intervento rivolgendo lo sguardo al girone di ritorno, una serie di nove partite in cui il Borgio Verezzi sarà chiamato a confermarsi: “Dietro di noi ci sono ottime squadre come Dego, Borghetto, Rocchettese e il Cengio stesso, dovremo rimanere concentrati cercando di continuare il nostro cammino. Sarà come disputare un altro campionato.”

Infine Halaj ha concluso l’intervista con un pensiero affettuoso: “Dedico la doppietta di oggi a mio padre che non smette mai di seguirmi. In stagione spero di fare più gol possibili, al primo posto però verrà sempre la squadra.”