Boom dell’agroalimentare savonese: +31,2% per l’export

Liguria. A riconferma del positivo trend di crescita riscontrato nel corso dell’anno appena trascorso, in chiusura del terzo trimestre 2022 la Liguria, rispetto allo stesso periodo del 2021, ha toccato un +1,4% per le esportazioni, con un +5,5% per l’export agroalimentare. Nello specifico, secondo i dati resi noti da Liguria Ricerche lo scorso 16 dicembre, nel terzo trimestre del 2022 le esportazioni liguri hanno registrato un incremento in quasi tutti i continenti, eccezion fatta per l’America Settentrionale (-27,8%) e Centro-meridionale (-2,2%).

A livello generale, il principale mercato per l’export agroalimentare Made in Italy rimane la Germania (+14% nel periodo gennaio-agosto), seguita dagli Stati Uniti (+20% nei primi otto mesi dell’anno) e dalla Francia (anch’essa con +20% di export agroalimentare italiano). A breve distanza, nonostante la Brexit, troviamo anche il Regno Unito (+19%). Balzo a doppia cifra anche nella Turchia di Erdogan (+31%), mentre scende del -24% l’export italiano in Cina e del -11% quello in Russia.

Accanto a ciò, per quanto riguarda l’export ligure possiamo notare un aumento verso tutte le destinazioni, con maggiori incrementi registrati nei flussi verso l’Oceania e l’Africa (+103,9% e +96,4%). In crescita anche le esportazioni in direzione dell’Asia (+20,8%) e degli altri Paesi europei (+8,8%), che si confermano destinazione preponderante per le esportazioni liguri (pari al 41,8% dei flussi totali).

In questo scenario, va sottolineato come l’incremento delle esportazioni regionali (+1,4%) rappresenti la sintesi degli andamenti contrapposti registrati dalle province liguri: nello specifico, a Imperia e a Savona si registra una crescita (rispettivamente +6,0% e +31,2%), mentre a Genova e Spezia si osserva una diminuzione (-4,3% e -7,1%). Globalmente, però, cresce l’export dei prodotti dell’agricoltura e della pesca (+5,5%).

Tra i prodotti maggiormente interessati da questa crescita figura senza dubbio l’olio extravergine di oliva Made in Liguria, che già nel primo semestre dell’anno ha visto il proprio export nel mondo crescere del +29% rispetto allo stesso periodo del 2021: “Non a caso, nella nostra regione vengono prodotte e acquistate alcune tra le etichette più note di olio extravergine d’oliva, tutte “rigorosamente appartenenti alla DOP Riviera Ligure – spiegano Gianluca Boeri e Bruno Rivarossa, presidente di Coldiretti Liguria e Delegato Confederale – declinata, poi, territorialmente nelle sottozone Riviera dei Fiori, Riviera del Ponente Savonese”.

Anche la Confederazione Italiana Agricoltori è soddisfatta dei dati sull’agroalimentare e le su capacità di penetrazione sui mercati internazionali, un segnale positivo rispetto al difficile contesto attuale e spinta alle azioni di tutela e promozione delle nostre produzioni d’eccellenza: per Cia, ad esempio, specie nel savonese e nel ponente ligure, si auspica una risalita anche nelle vendite e nella commercializzazione delle piante in vaso e delle eccellenze floricole, che attendono risposte immediate sul fronte dei contributi e agevolazioni per il comparto proprio per concretizzare una fase di nuova ripresa e crescita della filiera agricola.