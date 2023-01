Blitz ambientalista al Senato, Toti: “Atto ingiustificabile, per ambiente serve unità tra cittadini e istituzioni”

Liguria. “Colpire uno dei luoghi più importanti per la nostra democrazia è un atto ingiustificabile che non fermerà in alcun modo il lavoro delle istituzioni. La salvaguardia dell’ambiente è un tema che sta a cuore a tutti, ma va affrontato insieme, con una comunità di intenti tra cittadini e istituzioni”.

È il commento del presidente della Regione Liguria Giovanni Toti in merito al blitz compiuto questa mattina, a Palazzo Madama, da un gruppo di ambientalisti di Ultima Generazione, che hanno lanciato vernice sulla facciata del Senato, a Roma.

“Non è deturpando un palazzo di immenso valore, storico ma soprattutto simbolico, che si dimostra di rispettare l’ambiente”.