Bimbo trovato in fin di vita a Ventimiglia, il piccolo Ryan è fuori pericolo: dimesso dalla terapia intensiva

Liguria. È stato dimesso dal reparto di terapia intensiva dell’ospedale Giannina Gaslini, dove era ricoverato dallo sorso 19 dicembre, il bambino trovato in fin di vita per strada fuori dalla casa dei nonni a Ventimiglia. A darne la notizia in una nota lo stesso ospedale.

Le condizioni cliniche del bimbo sono “ad oggi soddisfacenti ed ha iniziato il suo percorso riabilitativo“, come sottolineato dalla direzione dell’ospedale.

Il piccolo, una volta in salute, potrebbe quindi fornire agli inquirenti, che nel frattempo hanno aperto un’indagine sui fatti, una fondamentale versione dei fatti per fare luce su quanto successo. Al momento risultano indagati la nonna e il suo compagno. La scorsa settima la procura di Imperia aveva escluso evidenze di percosse.