Bimbo ferito a Ventimiglia, spunta l’ipotesi caduta dal mezzo in corsa: auto dei nonni sotto accertamenti

Liguria. Continuano le indagini sulla vicenda che ha coinvolto Ryan, il bimbo di 6 anni che a dicembre è stato trovato in condizioni gravissime in via Gallardi a Ventimiglia. Domani mattina (26 gennaio), infatti, verrà effettuato un accertamento tecnico sull‘auto Ford appartenente alla nonna paterna, e al suo compagno, indagati con l’accusa di lesioni gravissime dolose in concorso.

Lo riporta il sito web Riviera24.

L’accertamento servirà per trovare eventuali tracce organiche (sangue o pelle) del bambino e per ricostruire la dinamica di quanto accaduto a Ryan: secondo l’ultima pista seguita dagli investigatori, il piccolo potrebbe aver riportato le lesioni più gravi lanciandosi dall’auto in corsa, in condizioni tuttora da accertare.

L’avvocato Maria Gioffrè, che assiste il padre di Ryan (parte offesa assieme alla madre), prenderà parte all’esame insieme con il criminalista di Genova Marco Puppo.

Intanto il bambino è stato dimesso dalla terapia intensiva dell’ospedale Gaslini, dove si trovava dallo scorso 19 dicembre. Le condizioni cliniche del bimbo sono “ad oggi soddisfacenti ed ha iniziato il suo percorso riabilitativo“, hanno sottolineato dalla direzione dell’ospedale.

Il piccolo, una volta in salute, potrebbe quindi fornire agli inquirenti, che nel frattempo hanno aperto un’indagine sui fatti, una fondamentale versione dei fatti per fare luce su quanto successo. Al momento risultano indagati la nonna e il suo compagno. La scorsa settima la procura di Imperia aveva escluso evidenze di percosse.