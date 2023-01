Benveduti presenta “Cassa commercio Liguria”: “Opportunità mai viste prima per il settore”

Liguria. Il tour di presentazione di Cassa Commercio Liguria, lo strumento regionale da 10,9 milioni di euro per sostenere le esigenze di liquidità delle micro, piccole e medie imprese del settore fa tappa nel levante ligure, a Levanto, nell’incontro organizzato da Regione Liguria e le associazioni di categoria del commercio. La seconda tappa sarà a Garlenda, lunedì 16 gennaio, a partire dalle ore 14.30, presso la sala consiliare del Comune.

“Per consolidare le micro, piccole e medie imprese liguri, abbiamo dotato per la prima volta anche il settore del commercio di un pacchetto di strumenti a sostegno dell’accesso al credito – sottolinea l’assessore allo Sviluppo economico di Regione Liguria Andrea Benveduti, promotore dell’iniziativa – Oggi a Levanto abbiamo avuto modo di illustrare a sindaci e a imprenditori di zona le opportunità previste dalla misura, attivata lo scorso luglio. Una concreta risposta alle necessità di liquidità delle aziende, che possono accedere al credito agevolato e garantito attraverso un ventaglio di strumenti, per una cifra complessiva di 10,9 milioni di euro, che associa forme di garanzia sostenute da riassicurazioni delle esposizioni garantite dai Confidi a interventi di sostegno in forma di abbuoni di commissioni di garanzia, sovvenzioni in forma di contributo interessi/canoni e contributi a fondo perduto fino a 20 mila euro per le imprese iscritte al marchio “Botteghe storiche” e “Liguria Gourmet”, oltre a quelle con almeno 30 anni di attività o presenti in comuni con popolazione inferiore ai 5 mila abitanti”.

Lo strumento, che ha una retroattività al 1° gennaio 2021, rientra nell’ambito delle azioni 3.6.1 e 3.1.1 del Por Fesr 2014-2020 e ammette spese per acquisto, costruzione, ampliamento e ammodernamento dei locali; acquisizione di rami d’azienda; acquisto di attrezzature e macchinari nuovi e usati; acquisto di software, brevetti e servizi reali, spese per estero; acquisto di scorte e circolante.

“È importante promuovere al meglio quest’iniziativa – aggiunge l’assessore – perché la portata economica è davvero importante e vorremmo che tutte queste risorse venissero utilizzate dalle nostre imprese, per poi valutare un successivo rifinanziamento”.

Per maggiori informazioni è possibile consultare il sito.