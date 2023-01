Beni comuni Savona, dalla riapertura del Garbasso alla manutenzione del verde: le proposte dei patti di collaborazione

Savona. Manutenzione, aggregazione sociale, attività culturali, sport. Sono i patti di collaborazione presentati oggi pomeriggio in sala Rossa in Comune a Savona. Sono in totale 32 le risposte arrivate al primo bando che l’amministrazione ha lanciato un mese e mezzo fa per dare il via alla fase operativa del Regolamento dei beni comuni. Presenti il sindaco di Savona Marco Russo, gli assessori Gabriella Branca e Riccardo Viaggi, il segretario generale Lucia Bacciu, i dirigenti competenti e i savonesi che hanno presentato le loro proposte.

Hanno risposto singoli cittadini, associazioni, gruppi informali nati intorno all’obiettivo comune del patto, realtà consolidate del terzo settore, associazioni culturali, comitati, scuole. Le proposte riguardano i quartieri molti quartieri: Zinola, Santa Rita, Villetta, centro storico.

Nel dettaglio, tra le proposte: tre cittadini e Savona Pulita hanno dato la loro disponibilità per la manutenzione dei giardini, Circolo Paolista sulla manutenzione, il circolo Amici della lirica Renata Scotto, Centro Danza Savona, Leze nta Ciabrea, Unione Solidarietà Ecuadorinai per attività culturali e ricreative, Amici del San Giacomo per la riqualificazione del giardino, Associazione Italia Nostra per attività culturali nel complesso del San Giacomo, Simone Valente propone di piantare alberi nel parcheggio di via Scotto, Auser attività culturali, con il Cai proseguirà l’attività di riqualificazione dei sentieri, il gruppo Zinoa22 propone la cura di una lapide dedicata ai caduti, Menkab organizza eventi per aumentare la consapevolezza sui cambiamenti climatici, i commercianti di via Paleocapa propongono di riaprire la galleria del Garbasso che il progetto artistico Milk a metà dicembre aveva riaperto per alcuni giorni, Sabello Francesco Jacopo propone manutenzione dello skate park di Legino, Semplicemente Danza propone attività di gruppo, Teatro21 l’organizzazione di incontri nella mensa teatro di via De Amicis.

Prima di rendere operativei i progetti, seguirà un confronto tra i proponenti e i dirigenti. La firma dei patti è prevista indicativamente entro il prossimo mese. E’ possibile rivolgersi allo sportello per avere informazioni, oltre che accedere sul sito. I progetti sono assegnati ai dirigenti che si occupano di seguirli.

Il sindaco di Savona Marco Russo ha sottolineato la varietà dei patti: “Siamo andati oltre alle aspettative. Vogliamo valorizzare le grandi potenzialità della città. Abbiamo intrapreso un percorso, guardando altre città. Il regolamento dei beni comuni era lo strumento adatto per avviare la collaborazione con i cittadini. Speriamo che questa esperienza abbia un effetto ‘contagioso'”.

Dopo quella conclusa, si aprirà una nuova manifestazione di interesse.