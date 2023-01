Baseball, la Cairese ospita la 7° tappa della Western League

Cairo Montenotte. Ogni giocatore di baseball vede l’inverno come la stagione del vuoto, dell’attesa …il web pullula di citazioni: “Il baseball ti riempie le giornate in primavera ed in estate e poi ti lascia solo d’autunno”. Ecco la Western League per gli Under 12 colma quel vuoto con giocate, battute, partite; la Western League rende il lunedì un po’ meno lunedì, perchè si parla a scuola coi compagni delle vittorie, delle sconfitte, di quell’out decisivo o del fuoricampo.

La tappa di Cairo della Western League di domenica scorsa (15 gennaio) si è svolta nel Palazzetto di Millesimo, per indisponibilità di quello di Cairo, ed ha visto la partecipazione del Boves (con 2 squadre), dei Cubs di Albisola, dei Braves di Lentate, oltre naturalmente dei giovani cairesi padroni di casa.

Nella tappa valbormidese della Western League il Manager Stefano Bellino ha sperimentato diverse formazioni alternando: in campo interno Sechi Giulio, Malatesta Francesco, Pacenza Azzurra, Di Dio Pietro, Palazzi Vijai e Aiace Tommaso; in prima base Totraku Orgest e Minetti Michele e Celaj Raul e a difesa del campo esterno: Fasolato Samuele, Olivieri Emanuele, Picciotto Ettore e Marzulli Edoardo.

Il saluto con i Cubs Albisola

La prova della Cairese è stata un crescendo, una sconfitta, un pareggio, due vittorie sono il bottino finale e la partita più bella è stata quella pareggiata con il Boves, formazione temibile e sempre molto ostica, nella quale il giovanissimo Palazzi ha messo a segno ben due fuoricampo ed in difesa Malatesta ha fatto vedere ottime giocate in coppia con Totraku che si è fatto onore nell’inedito ruolo di prima base.

Le formazioni di Boves e Cairese a fine giornata

La prossima tappa vedrà impegnata la Cairese a Boves il 19 febbraio ed allora mancherà solo un mese alla primavera…