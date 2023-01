Autostrade, scatta il bollino rosso per il rientro dal week end della Befana (e le piogge)

Liguria. La tabella con le previsioni dei tempi di percorrenza sulla rete autostradale ligure nella giornata dell’8 gennaio 2023 riporta bollini rossi a partire dalle 16 su tutte e quattro le tratte intorno al capoluogo ligure a causa del rientro dalle vacanze dopo il lungo week end dell’Epifania.

La situazione potrebbe essere ulteriormente complicata dalla pioggia che sta interessando tutte le tratte e che si farà più intensa verso serva sul centro levante.

Al momento tuttavia, non si segnalano code su nessuna delle tratte interessate.

Intanto, dopo la sospensione nel periodo natalizio delle lavorazioni più impattanti e la consistente riduzione del numero dei cantieri presenti sulle tratte autostradali liguri, questa settimana è tornato a riunirsi il tavolo tecnico tra Regione Liguria, Comune di Genova, Anci, Aspi, Autostrada dei Fiori e Salt per delineare la nuova programmazione dei cantieri per il primo trimestre del 2023.

“Tra mezzogiorno e le ore 14 di lunedì 9 gennaio – spiega l’assessore alle infrastrutture Giacomo Giampedrone – si verificherà una ripresa dei lavori, anche con cantieri inamovibili, fondamentale per rispettare tutte le esigenze di sicurezza. In questo periodo dell’anno i flussi del traffico risultano, infatti, inferiori ai mesi primaverili ed estivi e avviando oggi nuove cantierizzazioni potremo traguardare l’obiettivo di un alleggerimento di tutti i cantieri dal periodo pasquale in avanti”.