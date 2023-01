Autostrada, tra Varazze e Voltri fino a 5 km di coda

Autostrade. Nel pomeriggio odierno si sono formate alcune code in autostrada.

Nel tratto tra Varazze e Voltri a causa dei lavori sono 5 i chilometri di coda in direzione Genova che si sono formati. Sempre in A10, inoltre, si segnala la coda di un chilometro tra Voltri e Arenzano, nel lato opposto, in direzione Ventimiglia.

In A6 invece occorre prestare attenzione alla neve prevista tra Mondovì e Altare in entrambe le direzioni. Sulla Torino-Savona Nebbia inoltre si segnalano banchi di nebbia tra Carmagnola e il bivio A6/A33 Cuneo in entrambe le direzioni.