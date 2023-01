Auto in testacoda tra l’A10 e l’A6, disagi al traffico: inizio settimana difficile sulle autostrade

Savona. Incidente stradale nel tardo pomeriggio di oggi all’altezza del bivio A10-A6 tra Savona e Altare, dove il conducente di un’auto ha perso il controllo del mezzo finendo in testacoda lungo la carreggiata. E’ successo intorno alle 18.15: nessuna grave conseguenza per gli occupanti della vettura coinvolta nel sinistro.

Sul posto stanno ancora operando vigili del fuoco e personale sanitario. Al momento si registrano disagi alla viabilità autostradale in attesa della rimozione del mezzo incidentato.

Altra coda nel pomeriggio di oggi sulla A10, nel tratto tra Spotorno e Savona, in direzione Genova, questa volta per un veicolo in avaria. E sempre sulla A6, nel pomeriggio di oggi, “safety car” adottata per l’intensa pioggia che ha interessato la zona e il tratto tra Millesimo e Ceva.

E se oggi il controesodo di Capodanno non ha fatto segnalare particolari disagi, secondo le previsioni del traffico domani, lunedì 2 gennaio, sarà una giornata con fasce orarie da bollino rosso. In particolare sulla A10 tra Savona e Genova, in entrambe le direzioni tra le 13.00 e le 19.00.

Bollino rosso anche per la A26, sempre tra le 13.00 e le 19.00, ma solo in direzione Genova Voltri.