Atletica Val Lerrone, un oro e un bronzo al Trofeo Esordienti di Imperia

Imperia. Inizia con un oro e un bronzo il 2023 dell’Atletica Val Lerrone che alla manifestazione d’apertura del 2023, il Trofeo Esordienti ad Imperia, organizzata dalla Asd Maurina Olio Carli e dal Comitato provinciale Imperia, porta tredici atleti, alcuni dei quali al debutto assoluto in pista.

E proprio la prima gara ha regalato una medaglia di bronzo nei 300 metri ad Anna Giribaldi, categoria Cadette, mentre l’oro nella Categoria Esordienti M8 è andato a Giulio Raimondo (secondo nei 50 metri e secondo nel vortex). L’esordiente Edoardo Scola è quarto nei 50 metri e quinto nel vortex.

Nel corso della manifestazione si sono svolte anche una gara assoluta e attività di contorno giovanili.

Tanta emozione e bel debutto assoluto in pista anche per Aurora Dicerto, categoria Esordienti F10 che è quinta nei 50 metri e sesta nel salto in lungo, per Tomaso Sapello, categoria Esordienti M10 nei 50 metri e nel salto in lungo, per Bronda Clarissa, categoria Ragazze nei 60 metri e nel peso, per Andrea Gallo, categoria Ragazzi, nei 60 metri e nel peso, per Shanti Duchini, nei 60 metri e nel peso.

Soddisfazioni anche la cadetta Giorgia Gandolfo nei 300 metri e per Giulio Randone, categoria Cadetti, per la prima volta in gara con i colori della Val Lerrone nei 300 metri insieme a Silvio Porro nei 60 metri e nel peso, Elisa Pantani, decima assoluta nei 500 metri Donne, Carloumberto Randone, dodicesimo nei 500 metri maschili.

Anna Giribaldi, medaglia di bronzo

Giulio Raimondo, medaglia d’oro

Carloumberto Randone, in un momento della gara di Imperia

La partenza di una gara