Arrivata in Liguria Geo Barents, la nave con a bordo 237 migranti. Toti: “Orgoglioso della nostra solidarietà”

Agg. ore 16:35 – Al via le operazioni di sbarco. Dovrebbero concludersi entro la mezzanotte. Tra i primi migranti a sbarcare anche una bimba: per lei un sorriso e un piccolo grido di gioia, una volta giunta sulla scaletta per scendere dalla nave. A terra l’hanno accolta con un grande applauso.

Liguria. Così come previsto, è arriva a La Spezia Geo Barents, la nave di Medici senza Fronteire con a bordo 237 migranti, tra cui 27 donne e 74 minori non accompagnati. L’imbarcazione ha attraccato nel porto della città ligure, alla banchina di Calata Artom, intorno alle 15.

La nave ha toccato terra accompagnata dalle pilotine del porto e dai natanti di Capitaneria di Porto e Guardia di finanza.

I minori non accompagnati, come stabilito dalla competente procura, verranno nell’immediato distribuiti nei centri di accoglienza, successivamente verranno fatti gli accertamenti medici. A bordo anche 32 membri dell’equipaggio e 9 passeggeri.

Le operazioni di sbarco sono previste intorno alle 17 e dovrebbero concludersi entro la mezzanotte. I controlli prevedono un primo test di positività al Covid-19 e il successivo smistamento di chi ha contratto il virus. Ci dovrebbero volere circa 48 ore per completare per tutti i controlli sanitari e di polizia.

“La nostra regione anche in questa occasione sta dimostrando la sua grande solidarietà e ne sono orgoglioso – ha dichiarato il presidente Giovanni Toti – Fra poco con l’assessore Giampedrone visiteremo personalmente il luogo dello sbarco, dove la nostra Protezione Civile e la nostra sanità sono già a lavoro e li ringrazio. È giusto che ciascuno faccia la propria parte, anche per sgravare i porti del sud Italia. La Liguria non si tirerà indietro”.

Notizia in aggiornamento

[fonte fotografia: Medici Senza Frontiere]