Animali abbandonati, il consigliere Bozzano: “Gratuità delle prestazioni Asl per favorire la adozioni”. Presentata richiesta in Regione

Liguria. “Gratuità delle prestazioni Asl per favorire le adozioni degli animali abbandonati”. E’ per questa causa che il consigliere regionale Alessandro Bozzano ha presentato un ordine del giorno che sarà discusso e votato in consiglio regionale.

“Anche in tema di sostegno agli animali abbandonati il mondo dell’associazionismo è in prima linea – tiene a dire Bozzano -. Sono tantissimi i volontari che si mettono a disposizione di canili e gattili per aiutare gli animali in attesa di adozione a trovare una nuova famiglia. Queste persone nella loro opera di soccorso ai nostri amici pelosi possono contare su piccole donazioni, ma spesso si trovano a dover mettere mano al proprio portafogli per garantire cibo, coperte e quanto è necessario. Anche una piccola spesa aggiuntiva diventa quindi un grande ostacolo nella cura di queste povere bestiole, tante volte reduci da trascorsi difficili. In quest’ottica ho chiesto a Regione Liguria di tenere conto dell’evidente differenza che esiste tra un animale regolarmente adottato e uno che è sistemato nelle strutture di custodia in attesa di trovare casa”.

“Oggi il tariffario regionale per gli accertamenti e le certificazioni in materia di sanità animale prevede gli stessi costi per animali provenienti da allevamenti o quelli abbandonati, con tariffe comprese tra i 20 e gli 80 euro a prestazione – spiega il consigliere regionale -. Alcuni di questi servizi sono obbligatori e necessari per la custodia dell’animale e poi per l’adozione, come la registrazione, il passaggio di proprietà nonché l’iscrizione e la segnalazione di animali provenienti dall’estero o da altra regione, il rilascio e il rinnovo del passaporto”.

“Al fine di rendere un aiuto concreto alle associazioni che operano per aiutare gli animali abbandonati e per agevolare le adozioni, sarebbe invece opportuno rivedere tali tariffe disponendone la gratuità solo ed esclusivamente per gli animali provenienti da strutture pubbliche o private finalizzate all’adozione, con esclusione ovviamente delle strutture private con finalità di lucro” conclude Alessandro Bozzano.