Litorale di Andora protagonista del Capodanno grazie ai voli gratuiti in Mongolfiera organizzati per tutti i bimbi dal Comune di Andora e al cimento invernale.

Grande entusiasmo per i voli e molta allegria per i tuffi di benvenuto al 2023.

Il maltempo non ha scoraggiato i partecipanti al Cimento di Andora, co-organizzato dal Circolo Nautico di Andora e dal Comune di Andora. Con grande entusiasmo una settantina di nuotatori si sono tuffati e hanno colorato la spiaggia anche con originali travestimenti.

A vincere il cimento, i futuri sposi Claudia Rizzi e Jacopo Sarta che tuffandosi hanno annunciato il loro matrimonio per il 27 maggio 2023.

Il trofeo dei più giovani è andato ai fratelli Noemi e Mattia Asperti di 10 anni e 9 anni, mentre il nuotatore più anziano è stato Ambrogio Bellizzi di 78 anni.

guarda tutte le foto 6



Il cimento di Andora

Il gruppo più numeroso è stato quello dei “Nuotatori del tempo avverso”. Il partecipante proveniente da più lontano è stato Alessandra Galbusera di Busnago

“Ringrazio il Circolo Nautico di Andora per la perfetta organizzazione, i Bagni Marini, gli Alpini del Gruppo Val Merula per il ristoro, alla Croce Bianca per l’assistenza e Gianni Rossi per l’animazione che ha scaldato l’atmosfera – ha dichiarato il sindaco Mauro Demichelis – Molti auguri a tutti i partecipanti e in particolare ai futuri sposi, Claudia e Jacopo, vincitori del Cimento”.