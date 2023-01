Andora, il gruppo comunale di protezione civile fornirà mezzi e volontari anche a Testico e Stellanello

Andora. Il gruppo comunale di protezione civile di Andora fornirà uomini, mezzi e servizi anche ai comuni di Stellanello e Testico. E’ il risultato di una convenzione che aiuterà i due piccoli comuni della Val Merula a fronteggiare le emergenze meteo e a fare prevenzione antincendio. Il documento avrà l’avallo definitivo in uno dei prossimi Consigli comunali di Andora.

“Anche dopo lo scioglimento dell’Unione, non abbiamo mai negato aiuto a questi Comuni ogni volta che è stato necessario – ha dichiarato il sindaco Mauro Demichelis – Abbiamo strutturato una convenzione e una modalità operativa che consente ai due comuni dell’entroterra di usufruire, in cambio di un piccolo contributo per la copertura delle spese vive, dei servizi messi a disposizione della protezione civile del Comune di Andora in termini di risorse umane, mezzi e professionalità, nei limiti del numero di personale volontario disponibile e compatibile con le esigenze del territorio. L’obiettivo principale è naturalmente tutelare l’incolumità delle persone, dei beni e del territorio durante gli eventi atmosferici e le emergenze: si tratta di attività rientranti nelle attività di pubblico interesse essenziali che i comuni devono garantire nel proprio territorio. Un presidio comune è comunque maggior garanzia per tutti. Inoltre, i volontari residenti in Val Merula, iscritti al gruppo comunale di Andora, potranno operare anche nei loro comuni”.

Grazie a questa convenzione ciascun comune potrà contare su quattro volontari. Il comune di Stellanello metterà a disposizione del gruppo comunale di protezione civile e antincendio boschivo, un mezzo Land Rover e, sul proprio territorio, un locale coperto e riscaldato, dotato di servizi per il riposo, le riunioni e il ristoro. Questa sede potrà essere utilizzata sia nel corso delle emergenze che in tempo di pace per le ordinarie attività del gruppo stesso. I due comuni garantiranno al comune di Andora un rimborso spese quantificato nel 25% delle spese sostenute annualmente per il mantenimento in stato di efficienza del gruppo andorese.

“La tutela della sicurezza dei cittadini e del territorio è fra le nostre priorità operative – ha dichiarato il responsabile del gruppo comunale di protezione civile di Andora, Alberto Petrucco – Siamo lieti di condividere l’esperienza e la professionalità dei volontari per garantire un presidio più ampio e condiviso”.

E’ di questi giorni la notizia che, grazie alla sua attività, il gruppo comunale di protezione civile di Andora ha ricevuto dalla Regione Liguria un contributo di 6.386 euro, per le operazioni di prevenzione e antincendio svolti dall’Aib andorese. “Si tratta del terzo contributo più alto a livello regionale dopo quelli ottenuti da Imperia e Cisano sul Neva” ha sottolineato il comandante della polizia municipale di Andora, ingegner Paolo Ferrari, responsabile della protezione civile di Andora.