Anci Liguria, task force per il Pnrr: supporto e formazione per i Comuni

Liguria. Tra le funzioni di supporto agli enti locali liguri svolte da Anci Liguria e riconosciute anche dalla legge regionale n. 16 del 28 dicembre 2022 c’è quella dell’assistenza all’attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

Per questo motivo, si è tenuta oggi una riunione in Regione Liguria, a cui ha partecipato il direttore generale Pierluigi Vinai accompagnato dallo staff tecnico della task force PNRR di Anci Liguria, per definire la strategia comune Regione-Anci sui fondi e i progetti sul territorio.

Numerose le attività di coordinamento che verranno realizzate, tra cui un sito web con all’interno un quadro statistico delle necessità dei Comuni; un libro giornale riepilogativo degli avvenimenti ed eventi; una informativa sui bandi; supporto alla rendicontazione; formazione.

Con decisione assunta oggi dall’ufficio di presidenza la commissione Welfare, coordinata da Luca Volpe del Comune di Imperia, si arricchisce di un nuovo ingresso: si tratta di Lorenza Rosso, assessora alla Avvocatura e affari legali, Servizi sociali, Famiglia e Disabilità del Comune di Genova, la quale andrà a completare il vertice della commissione stessa, che già conta come vice Cristina Lodi (Genova) e Marisa Pastorino (Pietra Ligure).

“Ringrazio l’ufficio di presidenza per la fiducia accordatami – afferma Lorenza Rosso – l’importanza del coordinamento e di una rete condivisa da tutti i Comuni della Liguria in materia di politiche sociali, relativamente alle aree minori, anziani e disabilità, costituisce sicuramente un valore aggiunto a supporto del funzionamento dell’intero sistema, con obiettivo la diminuzione dei vari gap esistenti e, conseguenza, il miglioramento dei servizi offerti ai cittadini”.

“Sono molto contento del nuovo ingresso della collega e amica Lorenza Rosso – commenta Luca Volpe – che sicuramente darà un contributo fondamentale alla commissione”.

La commissione Welfare si occupa dei servizi sociali comunali e contribuisce all’apporto di Anci Liguria nel nuovo Piano sociale integrato regionale, potenziando il rapporto con i distretti socio-sanitari regionali.

Si riunirà a breve, anche a seguito delle numerose iscrizioni pervenute, che denotano un notevole interesse da parte degli Amministratori locali liguri ai temi trattati.