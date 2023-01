Amatori Nuoto Savona: crescite e ottime conferme al Meeting Esordienti G.S. Aragno

Dopo la scorsa edizione che ha visto sul gradino più alto del podio i giovani atleti della società biancorossa, quest’anno le squadre degli Esordienti A e B guidate da Diego Giacchino e Andrea Quartararo, insieme a due strepitosi giovani allenati da Massimo Grenno, si sono posizionate al terzo posto, prime tra le liguri e dietro due compagini di gran lunga più numerose.

Di seguito i risultati più rilevanti:

– Luzzo Greta (ES. B2)

3° Classificata 50 SL

3° Classificata 100 DO

– Corsiglia Marco (ES. B2)

1° Classificato 50 SL

2° Classificato 100 DO

– Mascia Sveva (ES. A1)

4° Classificata 50 SL

4° Classificata 100 FA

4° Classificata 200 MX

– Avanzini Arianna (ES. A2)

1° Classificata 50 SL

1° Classificata 100 SL

1° Classificata 100 DO (Record della manifestazione)

1° Classificata 200 MX

– Uccelli Virginia (ES. A2)

3° Classificata 50 SL

1° Classificata 200 SL

3° Classificata 100 RA

3° Classificata 200 MX

– Rinaldi Isabel (ES. A2)

2° Classificata 100 RA

4° Classificata 200 MX

– Di Donato Francesco (ES. A2)

3° Classificato 50 S

2° Classificato 100 SL

3° Classificato 200 SL

1° Classificato 200 MX

– Forella Matteo (ES. A2)

3° Classificato 100 DO

2° Classificato 100 FA

Ottimi miglioramenti anche da parte di tutti gli altri atleti che, dopo la prima uscita del nuovo anno, lasciano ben sperare. Appuntamento a questo week end per la Prima Squadra.